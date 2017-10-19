Архитектор Дворца Республики: не стыдно за проект и это не саркофаг

Дворец республики отпразднует сегодня день рождения, Sputnik пообщался с его авторами и вспомнил, что предшествовало его появлению. Архитектор Леонтий Зданевич рассказал о десятилетии бессонных ночей, проведенных над работой.



© Sputnik / Марина Серебрякова Сноса Осмоловки пока не будет: решение по проекту не принято

Это не саркофаг

"На месте Дворца Республики был сквер, а в левом дальнем углу оставались фундаменты доминиканского костела — памятника архитектуры, который пережил войну, но не пережил советской власти. Проектирование Дворца республики началось по решению властей Советской Беларуси и центрального органа компартии, велось оно долго. Среди прочих вариантов на этой площадке мог появиться музей Ленина к столетию Ильича", — рассказал архитектор.

Однако на площадке решили возвести дворец. "Посадка" вызывала немало дискуссий — территория является исторической зоной, но решения в те времена принимались жестко.

"Провели архитектурный конкурс, в конечном итоге наш проект дворца попал в институт "Белгоспроект", и сразу после утверждения образного решения началось строительство. Я входил в коллектив архитекторов работавших над проектом. Не все, что задумали авторы, было реализовано так, как нам хотелось. Но я убежден — и время доказало — то, что было создано, лучший вариант из всех представленных. Улеглась пена злопыхательства и зависти, для которой не было повода — особых лавров никто не снискал, а вот несколько десятилетий бессонных ночей получили — и я могу сказать, что мне не стыдно за проект. Недавно имел удовольствие посетить там концерт и скажу откровенно — мне не стыдно", — рассказал Зданевич.

Деньги освоили быстро, и долгие годы колоссальная работа велась едва не за гроши. Тем не менее, отношение к нему всегда пристальным и сдобренным изрядным слоем наговоров — даже "саркофагом" прозвали.



© Sputnik / Виктор Толочко Дворец республики - вид со стороны Верхнего Города

"Коробка здания в железобетоне превратилось в долгострой. Финансирование было нормальное, а освоение денег — не совсем. Это не камень в огород генподрядчика, а правда. К тому же технологически сложный многофункциональный объект строили, когда новые технологии в Беларусь еще не пришли. Из импортных материалов во Дворце республики только витражи, эскалаторы и лифты, больше ничего за валюту не покупали", — вспомнил архитектор.

С нами не посоветовались

Зданевич признал, что не все было реализовано так, как задумывал коллектив авторов. Так в процессе строительства выявили отклонение колонн от вертикали на 17 сантиметров.

"Это вынудило проектировщиков увеличивать колонны во все стороны. В итоге они стали раза в полтора больше, чем должны были. Тогда мною лично был разработан проект облицовки колонн по методу вентилируемого фасада — сегодня эта технология доминирует во всем мире. Мы были вторые в Союзе, кто попытался это сделать, учтя предыдущий опыт музея Военной истории на Поклонной горе. Строители пожаловались секретарю ЦК, который курировал стройку, на нововведения, и этот пожилой человек сказал — бросьте выдумки проектировщиков, делайте по-старому. Потому сейчас колонны не беленькие, а серенькие, выбрасываются деньги на их мытье, и вид у них менее современный", — рассказал Зданевич.

Он посоветовал минчанам обратить внимание на верхнюю часть колонн — антаблемент выполнен по разработанной им технологии, и цвет гранита там значительно отличается от основания самой колонны.



© Sputnik / Виктор Толочко Дворец республики - вид на здание с левой стороны

"Этот гранит свежее и чище. Мне досадно, что эксплуатация объекта ведется без учета основных концептуальных проектный решений. Вот например, стекло на главном фасаде опускается до самого пола и опоясывает фойе по периметру. Эта концепция связанности пространства вестибюля с пространством фойе, которое имеет несколько уровней по вертикали и переходит в больше обходное фойе с огромной видовой площадкой. Теперь этот зал закрыт, и нас никто с момента ввода Дворца республики в эксплуатацию не попросил помочь найти решения, которое помогло бы сохранить авторскую концепцию", — поделился архитектор.

Буквально неделю назад авторы узнали, что в комитете архитектуры Мингорисполкома рассматривается вопрос о ночной подсветке фасада здания. Московская организация предложила подсветить колонны ярко синим, а антаблемент — красным. Проект был отклонен и архитекторы считают, что его принятие убило бы концепцию обходного фойе.

"Когда дворец работает ночью, мы видим внутреннее пространство, люстры, он растворяется в площади. И колонны — не дань тоталитарному стилю, а переход от экстерьера к интерьеру, а благодаря прозрачности витражей благодаря которой внутреннее пространство внедряется в жизнь города — мягко, корректно и по-человечески", — пояснил архитектор, почему дворец не нужно подсвечивать.

Он уверен, что если бы сегодня была возможность сделать ретроспективную выставку того, что могло бы появиться на площади вместо Дворца Независимости, многие авторы, "которые нарекали его "саркофагом" постарались бы спрятать свои варианты, за которые им было бы стыдно".