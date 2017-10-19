ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Временные погранпосты появятся между РБ и РФ на время ЧМ по футболу

20.10.2017 13:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Временные пограничные посты могут появиться на границе России с Беларуси на время проведения в РФ чемпионата мира по футболу летом 2018 года, заявил на заседании в Совете Федерации первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Временные погранпосты появятся между РБ и РФ на время ЧМ по футболу
© REUTERS/ Pascal Rossignol
Беларусь потеряла 14 позиций в рейтинге ФИФА

По его словам, данные меры будут предприняты, если до марта следующего года не произойдет переход на единую миграционную карту.

"Если мы не унифицируем миграционное законодательство и не перейдем на единую миграционную карту до марта, правительством РФ предварительно проработан вопрос об установлении временных пограничных постов как на автотрассе, так и на железной дороге без остановки пассажирских поездов", — сказал он.

Заместитель министра также уточнил, что эти меры связаны с проведением чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России продет проводиться с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Беларуси на чемпионат не поедет.

Читайте также:

Шведы поспорят с итальянцами за выход на Чемпионат мира по футболу >>

Почему Исландия сыграет в футбол в России, а Нидерланды — нет >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия планирует установить на время чемпионата мира по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Березино задержали предпринимателя, который пытался дать взятку сотрудникам налоговой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика