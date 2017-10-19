|
Временные погранпосты появятся между РБ и РФ на время ЧМ по футболу
20.10.2017 13:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Временные пограничные посты могут появиться на границе России с Беларуси на время проведения в РФ чемпионата мира по футболу летом 2018 года, заявил на заседании в Совете Федерации первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
© REUTERS/ Pascal Rossignol
По его словам, данные меры будут предприняты, если до марта следующего года не произойдет переход на единую миграционную карту.
"Если мы не унифицируем миграционное законодательство и не перейдем на единую миграционную карту до марта, правительством РФ предварительно проработан вопрос об установлении временных пограничных постов как на автотрассе, так и на железной дороге без остановки пассажирских поездов", — сказал он.
Заместитель министра также уточнил, что эти меры связаны с проведением чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России продет проводиться с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Беларуси на чемпионат не поедет.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия планирует установить на время чемпионата мира по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии