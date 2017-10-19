Временные погранпосты появятся между РБ и РФ на время ЧМ по футболу

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Временные пограничные посты могут появиться на границе России с Беларуси на время проведения в РФ чемпионата мира по футболу летом 2018 года, заявил на заседании в Совете Федерации первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.



© REUTERS/ Pascal Rossignol Беларусь потеряла 14 позиций в рейтинге ФИФА

По его словам, данные меры будут предприняты, если до марта следующего года не произойдет переход на единую миграционную карту.

"Если мы не унифицируем миграционное законодательство и не перейдем на единую миграционную карту до марта, правительством РФ предварительно проработан вопрос об установлении временных пограничных постов как на автотрассе, так и на железной дороге без остановки пассажирских поездов", — сказал он.

Заместитель министра также уточнил, что эти меры связаны с проведением чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России продет проводиться с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Беларуси на чемпионат не поедет.

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