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Лукашенко запретил повышать тарифы на ЖКХ больше чем на 5$ в год
20.10.2017 14:14 — Новости Общества | БДГ
Об этом президент заявил на семинаре, посвященном совершенствованию структуры жилищно-коммунального хозяйства в стране.
Стоимость услуг ЖКХ можно поднимать только на 5 долларов в год, и только с его ведома. Он напомнил, что с января 2018 года будет проведено разовое повышение тарифов, а дальше – только с его ведома, так как «тарифы должны быть подъемными для народа».
Лукашенко заявил, что правительство пугает людей тем, что в декабре стоимость ЖКУ будет увеличено на 10%, а с ноября людям придется платить больше в связи с включением отопления.
Такую ситуацию президент назвал «антинародным подходом к делу», который приведет к необоснованному повышению тарифов и вызовет возмущение людей, «общественный резонанс».
Президент заявил, что нельзя будоражить население разговорами о 100%-ном возмещении стоимости услуг «буквально с завтрашнего дня». Он подчеркнул, что в этом деле спешка недопустима, так как необходимо все точно подсчитать, а замет решать, когда выходить на 100%-ную оплату.
«Мы посчитаем сначала тарифы точно, чтобы энергетики, те, кто воду подает, не жировали и не решали свои проблемы за счет населения», - сказал он, но отметил, что процент возмещения будет очень высоким – возможно, и 90%.
Напомним, сегодня прошел семинар, посвященным совершенствованию структуры ЖКХ, на нем президент Беларуси
Отметим, что, в соответствии с Указом президента №550, каждый год 1 января
Однако 8 сентября тарифы на ЖКХ
В соответствии с документом, начали действовать новые фиксированные цены на техобслуживание дома, водоснабжение, водоотведение, техобслуживание лифта и капитальный ремонт дома. Таким образом, стоимость всех жилищно-коммунальных услуг выросла.
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Об этом президент заявил на семинаре, посвященном совершенствованию структуры жилищно-коммунального хозяйства в стране.
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