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Лукашенко обещает навести жесткий контроль в ЖКХ

20.10.2017 13:19 — Новости Общества | БДГ  
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Президент Беларуси заявил, что не допустит бесконтрольного положения дел в этой жизненно важной отрасли.

Речь об этом шла на пленарном заседании республиканского семинара, посвященном совершенствованию и развитию жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поручил местным властям «тщательно подумать и взвесить, что конкретно надо сделать для оптимального решения обозначенных проблем».

«Я не могу допустить бесконтрольного положения дел в жизненно важной отрасли. Такие сферы, как теплоснабжение, водоснабжение, капитальный ремонт домов, в любом случае должны оставаться под контролем государства», - сказал президент.

При этом он заявил, что требования людей с каждым годом будут только возрастать, особенно при увеличении цен на услуги. Такое положение дел он назвал нормальным и призвал активно наводить порядок в сфере ЖКХ.

Для этого, сказал он, необходимо иметь конкретный план работ. Участникам семинара Лукашенко напомнил, что они представители власти, их статус обозначен законом, и они должны действовать в интересах государства и общества, принимать правильные управленческие решения.

Он поручил все вопросы и поручения, о которых шла речь на семинаре, довести до каждого работника отрасли.

Лукашенко заявил, что структура ЖКХ должна быть единая и управляемая.

Существующая сегодня структура ЖКХ должна совершенствоваться, в ней должна быть «разумная централизация», так же, как и свобода на местах. До структура должна характеризоваться единством и управляемостью.

Он напомнил о создании излишних структур в сфере водоснабжения в Витебской области и отметил, что каждое решение должно быть взвешенным и целесообразным с экономической точки зрения.

Те структурные изменения, которые планируется провести, не должны привести к дискомфорту населения, не должен пострадать ни один потребитель, «ведь люди от жилищно-коммунального хозяйства ждут прежде всего качественную услугу по справедливой цене. Изменение структуры неизбежно приведет и к оптимизации численности на предприятиях».

В этой связи президент напомнил о вопросах занятости людей и увольнениях, которые руководитель может осуществить только с согласия руководителей исполкомов.

 
 
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Президент Беларуси заявил, что не допустит бесконтрольного положения дел в этой жизненно важной отрасли.

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