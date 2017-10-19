ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы будут отдыхать с 5 по 7 ноября, суббота будет рабочей

20.10.2017 14:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Ноябрьские праздники подарят белорусам возможность отдохнуть 5, 6 и 7 ноября, а суббота (4 ноября) будет рабочим днем.

Такое решение было закреплено 9 ноября 2016 года постановлением Совета министров №912.

"В соответствии с частью шестой статьи 136 Трудового кодекса Беларуси Совет министров постановляет: перенести рабочие дни в 2017 году: с понедельника 6 ноября на субботу 4 ноября", — говорится в постановлении.

День Октябрьской революции отмечается в Беларуси 7 ноября и считается государственным праздником. В этом году он приходится на вторник.

Таким образом, с учетом постановления правительства, выходными днями будут воскресенье (5 ноября), понедельник (6 ноября) и вторник (7 ноября). Суббота (4 ноября) будет рабочим днем.

Уже 8 ноября после "длинных выходных" белорусы снова выйдут на работу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 108
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение о переносе рабочих дней в связи с праздниками правительство Беларуси приняло еще в ноябре прошлого года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сколько звезд на небе: сегодня смотрим Ориониды, в декабре – Геминиды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика