ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько звезд на небе: сегодня смотрим Ориониды, в декабре – Геминиды

20.10.2017 14:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Сегодняшним метеоритным потоком Ориониды звездные дожди в этом году не закончатся. Уже в начале декабря можно будет наблюдать за одним из крупнейших метеорных потоков, рассказали в Минском планетарии.

Сколько звезд на небе: сегодня смотрим Ориониды, в декабре – Геминиды
© Pixabay
Жители Земли смогут увидеть звездопад в ночь на 21 октября

"Один из мощнейших метеорных потоков Геминиды пройдет 4-17 декабря, максимум можно будет наблюдать 14 декабря, активность потока — до 120 метеоров в час", — рассказал заведующий планетарием Александр Микулич.

В 2011 году можно было наблюдать падение до двухсот метеоров в час во время пика метеорного потока Геминиды.

Чаще всего падающие звезды, которые как будто вылетают из конкретного созвездия, — это осколки льда и пыли, тянущиеся за хвостом кометы. Сегодня в ночь можно будет наблюдать пик метеоритного дождя, летящего из хвоста кометы Галлея. Специалисты говорят, что 2017 год хорошо подходит для тех, кто любит наблюдать за подобными метеоритными потоками.

Астрономы зарегистрировали около тысячи метеоритных потоков; подтверждение получили только 64 из них. Почти триста ожидают подтверждения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следующий звездный дождь обещают 14 декабря; за час можно будет рассмотреть до 120 метеоров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Погода в выходные: похолодает, но без существенных осадков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика