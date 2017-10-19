Сколько звезд на небе: сегодня смотрим Ориониды, в декабре – Геминиды

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Сегодняшним метеоритным потоком Ориониды звездные дожди в этом году не закончатся. Уже в начале декабря можно будет наблюдать за одним из крупнейших метеорных потоков, рассказали в Минском планетарии.



© Pixabay Жители Земли смогут увидеть звездопад в ночь на 21 октября

"Один из мощнейших метеорных потоков Геминиды пройдет 4-17 декабря, максимум можно будет наблюдать 14 декабря, активность потока — до 120 метеоров в час", — рассказал заведующий планетарием Александр Микулич.

В 2011 году можно было наблюдать падение до двухсот метеоров в час во время пика метеорного потока Геминиды.

Чаще всего падающие звезды, которые как будто вылетают из конкретного созвездия, — это осколки льда и пыли, тянущиеся за хвостом кометы. Сегодня в ночь можно будет наблюдать пик метеоритного дождя, летящего из хвоста кометы Галлея. Специалисты говорят, что 2017 год хорошо подходит для тех, кто любит наблюдать за подобными метеоритными потоками.

Астрономы зарегистрировали около тысячи метеоритных потоков; подтверждение получили только 64 из них. Почти триста ожидают подтверждения.