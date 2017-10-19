ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГУВД: виновник инцидента с перцовым баллончиком сам нашел контролера

20.10.2017 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Мужчина, который брызнул в лицо контролеру в лицо из перцового баллончика, задержан, сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.

ГУВД: виновник инцидента с перцовым баллончиком сам нашел контролера
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
Безбилетник в Минске "обезвредил" контролера из перцового баллончика

Инцидент произошел на минувшей неделе — контролеры зашли в троллейбус 29-го маршрута и стали проверять подтверждение проезда, однако один отказался предъявлять оплату. Тогда контролеры вывели мужчину на остановке для разбирательств, тот попытался убежать и в этот момент брызнул в лицо контролеру из перцового баллончика и скрылся. Пострадавший в итоге получил ожог лица.

После того, как "зайца" объявили в розыск, он испугался и нашел пострадавшего через диспетчера "Минсктранса" для того, чтобы принести извинения. Контролер сообщил об этом в милицию, и при встрече с контролером мужчина был задержан. Нападавшим оказался 54-летний минчанин.

Задержанный объяснил, что у него не было денег на оплату проезда, и он отказался предъявлять удостоверение личности. Контролеры попытались помешать ему убежать, тогда он и применил баллончик. Мужчина рассказал, что носит перцовый баллончик для самообороны.

В ГУВД отметили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК Беларуси, согласно которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы, а также составлен административный протокол по ч.1 ст. 18.30 (проезд без билета).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безбилетник хотел извиниться перед тем, кому он нанес травму, однако тот сообщил в милицию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция ищет женщину, которая забрала чужую сумку в соборе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика