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ГУВД: виновник инцидента с перцовым баллончиком сам нашел контролера
20.10.2017 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Мужчина, который брызнул в лицо контролеру в лицо из перцового баллончика, задержан, сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел на минувшей неделе — контролеры зашли в троллейбус 29-го маршрута и стали проверять подтверждение проезда, однако один отказался предъявлять оплату. Тогда контролеры вывели мужчину на остановке для разбирательств, тот попытался убежать и в этот момент брызнул в лицо контролеру из перцового баллончика и скрылся. Пострадавший в итоге получил ожог лица.
После того, как "зайца"
Задержанный объяснил, что у него не было денег на оплату проезда, и он отказался предъявлять удостоверение личности. Контролеры попытались помешать ему убежать, тогда он и применил баллончик. Мужчина рассказал, что носит перцовый баллончик для самообороны.
В ГУВД отметили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК Беларуси, согласно которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы, а также составлен административный протокол по ч.1 ст. 18.30 (проезд без билета).
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Безбилетник хотел извиниться перед тем, кому он нанес травму, однако тот сообщил в милицию.
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