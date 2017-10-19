ГУВД: виновник инцидента с перцовым баллончиком сам нашел контролера

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Мужчина, который брызнул в лицо контролеру в лицо из перцового баллончика, задержан, сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел на минувшей неделе — контролеры зашли в троллейбус 29-го маршрута и стали проверять подтверждение проезда, однако один отказался предъявлять оплату. Тогда контролеры вывели мужчину на остановке для разбирательств, тот попытался убежать и в этот момент брызнул в лицо контролеру из перцового баллончика и скрылся. Пострадавший в итоге получил ожог лица.

После того, как "зайца" объявили в розыск , он испугался и нашел пострадавшего через диспетчера "Минсктранса" для того, чтобы принести извинения. Контролер сообщил об этом в милицию, и при встрече с контролером мужчина был задержан. Нападавшим оказался 54-летний минчанин.

Задержанный объяснил, что у него не было денег на оплату проезда, и он отказался предъявлять удостоверение личности. Контролеры попытались помешать ему убежать, тогда он и применил баллончик. Мужчина рассказал, что носит перцовый баллончик для самообороны.

В ГУВД отметили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК Беларуси, согласно которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы, а также составлен административный протокол по ч.1 ст. 18.30 (проезд без билета).