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Опасные пьесы: британских студентов предупредили о насилии у Шекспира
20.10.2017 15:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnuik. Кембриджских студентов отныне предупреждают о возможных сценах сексуального домогательства и насилия в пьесах Шекспира накануне занятий, связанных с произведением английского классика, сообщает
Лекции, посвященные произведениям Шекспира, в расписании университета отмечены специальным значком — восклицательным знаком в треугольнике — что означает предупреждение о том, что материал может быть "неприятным" для студентов или же их расстроить.
Прежде всего, отмечают в университете, речь идет об изучаемых в учебном заведении пьесах "Тит Андроник" и "Комедия ошибок".
Инициатива не нашла поддержки среди преподавателей. В частности, руководитель Шекспировского фестиваля в Кембридже Дэвид Крилли отметил, что если студент, изучающий курс английской литературы, не знает, что некоторые пьесы Шекспира содержат сцены насилия, "то ему нечего делать на этом курсе".
Как сообщили в пресс-службе университета, инициатива не является обязательной.
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Лекции по пьесам Шекспира в Кембридже помечаются специальным знаком, который означает, что материал "может быть неприятен".
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