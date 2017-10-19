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Опасные пьесы: британских студентов предупредили о насилии у Шекспира

20.10.2017 15:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnuik. Кембриджских студентов отныне предупреждают о возможных сценах сексуального домогательства и насилия в пьесах Шекспира накануне занятий, связанных с произведением английского классика, сообщает ВВС.

Опасные пьесы: британских студентов предупредили о насилии у Шекспира
CC BY 2.0 / Mike Norton / University of Birmingham
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Лекции, посвященные произведениям Шекспира, в расписании университета отмечены специальным значком — восклицательным знаком в треугольнике — что означает предупреждение о том, что материал может быть "неприятным" для студентов или же их расстроить.

Прежде всего, отмечают в университете, речь идет об изучаемых в учебном заведении пьесах "Тит Андроник" и "Комедия ошибок".

Инициатива не нашла поддержки среди преподавателей. В частности, руководитель Шекспировского фестиваля в Кембридже Дэвид Крилли отметил, что если студент, изучающий курс английской литературы, не знает, что некоторые пьесы Шекспира содержат сцены насилия, "то ему нечего делать на этом курсе".

Как сообщили в пресс-службе университета, инициатива не является обязательной.

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Теги: Минск
 
 
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Лекции по пьесам Шекспира в Кембридже помечаются специальным знаком, который означает, что материал "может быть неприятен".

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