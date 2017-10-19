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Лукашенко запретил повышать тарифы на ЖКХ больше чем на 5$ в год

20.10.2017 14:14 — Новости Общества | БДГ  
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Об этом президент заявил на семинаре, посвященном совершенствованию структуры жилищно-коммунального хозяйства в стране.

Стоимость услуг ЖКХ можно поднимать только на 5 долларов в год, и только с его ведома. Он напомнил, что с января 2018 года будет проведено разовое повышение тарифов, а дальше – только с его ведома, так как «тарифы должны быть подъемными для народа».

Лукашенко заявил, что правительство пугает людей тем, что в декабре стоимость ЖКУ будет увеличено на 10%, а с ноября людям придется платить больше в связи с включением отопления.

Такую ситуацию президент назвал «антинародным подходом к делу», который приведет к необоснованному повышению тарифов и вызовет возмущение людей, «общественный резонанс».

Президент заявил, что нельзя будоражить население разговорами о 100%-ном возмещении стоимости услуг «буквально с завтрашнего дня». Он подчеркнул, что в этом деле спешка недопустима, так как необходимо все точно подсчитать, а замет решать, когда выходить на 100%-ную оплату.

«Мы посчитаем сначала тарифы точно, чтобы энергетики, те, кто воду подает, не жировали и не решали свои проблемы за счет населения», - сказал он, но отметил, что процент возмещения будет очень высоким – возможно, и 90%.

Напомним, сегодня прошел семинар, посвященным совершенствованию структуры ЖКХ, на нем президент Беларуси заявил, что не допустит бесконтрольного положения дел» в этой жизненно важной отрасли».

Отметим, что, в соответствии с Указом президента №550, каждый год 1 января тарифы ЖКХ могут подниматься не более чем на 5 долларов, однако, по словам экспертов, эта сумма может быть существенно повышена из-за требований кредиторов.

Однако в конце августа стало известно, что еще в нынешнем году тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги повышаются еще два раза, а к 2018 году белорусским гражданам придется платить 100% стоимости ЖКУ.  

Согласно постановлению Совета министров от 24 августа 2017 года, с 1 сентября тарифы, субсидируемые государством, на электроэнергию, отопление, горячее водоснабжение и газ, проиндексированы. В результате в среднем они становятся выше на 8%.

8 сентября тарифы на ЖКХ индексировались согласновышеуказанному постановлению.

В соответствии с документом, начали действовать новые фиксированные цены на техобслуживание дома, водоснабжение, водоотведение, техобслуживание лифта и капитальный ремонт дома. Таким образом, стоимость всех жилищно-коммунальных услуг выросла.

 
 
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Об этом президент заявил на семинаре, посвященном совершенствованию структуры жилищно-коммунального хозяйства в стране.

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