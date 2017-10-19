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Карантин объявили в трех районах Пинска из-за угрозы бешенства

20.10.2017 17:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. В трех районах города Пинска проводится ликвидация бешенства. Предположительно эпидемия могла начаться из-за бешеной лисы, которую отловили в черте города 6 сентября.

ЖКХ Пинска попросили жителей города привить животных.

Карантин объявили в трех районах Пинска из-за угрозы бешенства
CC BY 2.0 / Milestoned / What's that?
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"Владельцам животных в срочном порядке необходимо провакцинировать своих домашних животных против бешенства, а так же не допускать нахождение питомцев без присмотра на территории города", — сообщили в ЖКХ.

Служба призвала жителей города проявить осторожность при виде бездомных животных и при возникновении подозрений на бешенство сообщить ветеринарам. Также ЖКХ не рекомендует приближаться к диким животным, которые заходят на территорию населенных пунктов, не пытаться поймать их руками и уберечь от этого детей. Переносчиками заболевания могут быть и собаки, и кошки. В службе напомнили, что их следует содержать в помещениях и вакцинировать.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты проводят мероприятия по ликвидации бешенства в Северном районе города, Белявщине и Крайновичах.

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