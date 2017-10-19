Карантин объявили в трех районах Пинска из-за угрозы бешенства

МИНСК, 20 окт — Sputnik. В трех районах города Пинска проводится ликвидация бешенства. Предположительно эпидемия могла начаться из-за бешеной лисы, которую отловили в черте города 6 сентября.

Внимание! КАРАНТИН. В 3-х районах города проводятся мероприятия по ликвидации бешенства.- https://t.co/GIpyNcnucc pic.twitter.com/XOq3zBRVY6 — КУПП ЖКХ г. Пинск (@jkhpinsk) 19 октября 2017 г.

ЖКХ Пинска попросили жителей города привить животных.

"Владельцам животных в срочном порядке необходимо провакцинировать своих домашних животных против бешенства, а так же не допускать нахождение питомцев без присмотра на территории города", — сообщили в ЖКХ.

Служба призвала жителей города проявить осторожность при виде бездомных животных и при возникновении подозрений на бешенство сообщить ветеринарам. Также ЖКХ не рекомендует приближаться к диким животным, которые заходят на территорию населенных пунктов, не пытаться поймать их руками и уберечь от этого детей. Переносчиками заболевания могут быть и собаки, и кошки. В службе напомнили, что их следует содержать в помещениях и вакцинировать.