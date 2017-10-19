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Отстранен от должности начальник 72-го ОУЦ в Печах полковник Чернецкий

20.10.2017 18:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов полковник Константин Чернецкий отстранен от должности, сообщила в пятницу пресс-служба президента Беларуси.

Соответствующий указ за номером 383 подписал президент республики Александр Лукашенко.

В соообщении пресс-службы говорится, что в ходе расследования по факту гибели солдата-срочника Александра Коржича были установлены случаи неуставных взаимоотношений между военнослужащими "учебки".

"Это стало возможным в результате самоустранения и безответственного отношения ряда должностных лиц центра к исполнению своих служебных обязанностей, а также отсутствия контроля за поддержанием воинской дисциплины и правопорядка в подчиненном соединении со стороны его начальника полковника Константина Чернецкого", — рассказали в пресс-службе.

По делу о гибели рядового Коржича, тело которого было найдено в петле 3 октября, задержано уже десять военнослужащих. Ранее стало известно, что начальник школы 72-го ОУЦ, в которой проходил службу погибший, был уволен.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Указ об отстранении командира учебного центра подписал лично глава государства.

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