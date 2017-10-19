МИНСК, 20 окт — Sputnik. Во Франции почти сорок тысяч человек выступили с протестами против трудовой реформы Эммануэля Макрона, передают французские СМИ.

Реформа является частью предвыборных обещаний Макрона и предполагает снижение уровня безработицы в стране. Профсоюзы считают, что изменения на руку только работодателям.

Протестующие недовольны тем, что по задумке главы государства число рабочих часов следует увеличить до сорока шести в неделю, а также дать работодателю больше прав для увольнения работника и снижения ему зарплаты. Закон планируется принять, минуя процедуру голосования в парламенте Франции.

В Париже участие в акции приняло больше пяти тысяч человек, соответствующие данные профсоюзов разнятся со статистикой МВД и утверждают, что больше 25 тысяч жителей столицы вышли на демонстрацию против нововведений. Демонстрации также прошли в городах Пау, Байонне, Рене, Тулузе и Лионе. Президент считает, что результат изменений законодательства будет виден через примерно полтора года.