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Почти 40 тысяч человек выступили против "прагматичных мер" во Франции

20.10.2017 19:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Во Франции почти сорок тысяч человек выступили с протестами против трудовой реформы Эммануэля Макрона, передают французские СМИ.

Реформа является частью предвыборных обещаний Макрона и предполагает снижение уровня безработицы в стране. Профсоюзы считают, что изменения на руку только работодателям.

Протестующие недовольны тем, что по задумке главы государства число рабочих часов следует увеличить до сорока шести в неделю, а также дать работодателю больше прав для увольнения работника и снижения ему зарплаты. Закон планируется принять, минуя процедуру голосования в парламенте Франции.

В Париже участие в акции приняло больше пяти тысяч человек, соответствующие данные профсоюзов разнятся со статистикой МВД и утверждают, что больше 25 тысяч жителей столицы вышли на демонстрацию против нововведений. Демонстрации также прошли в городах Пау, Байонне, Рене, Тулузе и Лионе. Президент считает, что результат изменений законодательства будет виден через примерно полтора года.

 
Теги: Минск
 
 
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Трудовая реформа Макрона предусматривает новые права для профсоюзов и изменение правил для малого и среднего бизнеса.

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