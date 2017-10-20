Ему прочили блестящую карьеру: кто такой уволенный из Печей Чернецкий

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Следователи главного следственного управления Следственного комитета установили факты дедовщины в расположении 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Президент в пятницу подписал указ об увольнении начальника "учебки" в Печах гвардии полковника Константина Чернецкого. Спустя некоторое время после появления информации об увольнении Чернецкого, его фото было удалено с сайта министерства обороны республики.

Уголовное дело по факту смерти солдата-срочника Александра Коржича было возбуждено Следственным комитетом 13 октября, задержаны 10 человек , среди которых сержанты и прапорщик. Ранее был уволен начальник школы , в которой проходил обучение погибший военнослужащий.

"Самоустранение" должностных лиц

"Во время расследования уголовного дела по факту смерти рядового Коржича были установлены случаи нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими учебного центра", — сообщили Sputnik в пятницу в президентской пресс-службе.

"Дедовщина" стала возможной в результате самоустранения и безответственности ряда должностных лиц центра, отметили в пресс-службе.

Кроме этого, факты неуставных отношений в центре стали возможными из-за отсутствия контроля за поддержанием воинской дисциплины и правопорядка в подчиненном соединении со стороны его начальника полковника Чернецкого, сказано в сообщении пресс-службы.



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Блестящая карьера

Полковника Чернецкого называли одним из успешных офицеров белорусской армии молодого поколения. "Прекрасное военное образование — московский военный вуз, из семьи военного, уверенно двигался по карьерной лестнице в армии. Мало кто сомневался, что в будущем он должен был примерить генеральские погоны", — так охарактеризовал экс-начальника учебного центра в Печах источник Sputnik.

Первый командир РПК

Согласно информации из открытых интернет-источников, гвардии полковник Чернецкий — потомственный военный. По совету отца он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В интервью ведомственным изданиям он рассказывал, что была возможность продолжить военную карьеру и Германии, и на Дальнем Востоке, но распределился в Краснознаменный Белорусский военный округ.

Чернецкий был первым командиром первой Роты почетного караула Вооруженных сил Беларуси. До того, как он был назначен начальником "учебки" в Печах, он был начальником факультета по подготовке иностранных военнослужащих Военной академии — заместителем начальника академии.