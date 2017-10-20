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Ему прочили блестящую карьеру: кто такой уволенный из Печей Чернецкий
20.10.2017 22:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Следователи главного следственного управления Следственного комитета установили факты дедовщины в расположении 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.
Президент в пятницу
© Sputnik/ Константин Чалабов
Уголовное дело по факту смерти солдата-срочника Александра Коржича было возбуждено Следственным комитетом 13 октября,
"Самоустранение" должностных лиц
"Во время расследования уголовного дела по факту смерти рядового Коржича были установлены случаи нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими учебного центра", — сообщили Sputnik в пятницу в президентской пресс-службе.
"Дедовщина" стала возможной в результате самоустранения и безответственности ряда должностных лиц центра, отметили в пресс-службе.
Кроме этого, факты неуставных отношений в центре стали возможными из-за отсутствия контроля за поддержанием воинской дисциплины и правопорядка в подчиненном соединении со стороны его начальника полковника Чернецкого, сказано в сообщении пресс-службы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Блестящая карьера
Полковника Чернецкого называли одним из успешных офицеров белорусской армии молодого поколения. "Прекрасное военное образование — московский военный вуз, из семьи военного, уверенно двигался по карьерной лестнице в армии. Мало кто сомневался, что в будущем он должен был примерить генеральские погоны", — так охарактеризовал экс-начальника учебного центра в Печах источник Sputnik.
Первый командир РПК
Согласно информации из открытых интернет-источников, гвардии полковник Чернецкий — потомственный военный. По совету отца он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В интервью ведомственным изданиям он рассказывал, что была возможность продолжить военную карьеру и Германии, и на Дальнем Востоке, но распределился в Краснознаменный Белорусский военный округ.
Чернецкий был первым командиром первой Роты почетного караула Вооруженных сил Беларуси. До того, как он был назначен начальником "учебки" в Печах, он был начальником факультета по подготовке иностранных военнослужащих Военной академии — заместителем начальника академии.
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Начальником 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов ВС РБ Чернецкий пробыл менее года - указ о его...
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