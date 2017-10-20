Опиаты в крови и арест до 16 декабря: подробности дела о ДТП в Харькове

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Киевский районный суд Харькова избрал в пятницу меру пресечения в отношении 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая врезалась в группу людей в Харькове, в виде ареста на срок два месяца.

В минувшую среду кроссовер Lexus врезался в группу людей в Харькове — в результате погибли пять человек, еще шесть пострадали. Возбуждено уголовное дело, девушке грозит до десяти лет лишения свободы.



© Sputnik/ Андрей Старостин Сбившего людей в Харькове водителя Lexus арестовали на два месяца

"Девушка-мажор"

Девушка, которая находилась за рулем кроссовера, студентка-третьекурсница Харьковского национального университета. Пользователи интернета позже нашли видео, на котором похожий "Лексус" проехал на запрещающий сигнал светофора. Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявлял, что "девушка-мажор" привлекалась за проезд на "красный", за ней еще числится несколько штрафов за нарушение ПДД.

Как отметил отчим девушки в интервью украинским СМИ, машина была взята в кредит, его падчерица уже два года ездит на ней и не совершала ранее нарушений. Отчим также пожаловался, что ему не дали пообщаться с подозреваемой.

Опиаты в крови

Первая экспертиза не показала наличия алкоголя или наркотиков в крови у девушки, однако повторная обнаружила опиаты в ее организме. Зайцева заявила суду, что принимала успокоительное, однако гособвинитель отметил, что на допросе она не сообщила такого факта.



© Фото: Пресс-служба МВД Украины ДТП в Харькове: новые подробности страшной трагедии

Также подозреваемая заявила суду, что десять лет назад получила травму головы и теперь регулярно обследуется у невропатолога.

Вину не признает

Зайцева в ходе заседания суда заявила, что не признает свою вину. Адвокат девушки привел тот факт, что наезд на людей произошел в результате аварии Lexus и Volkswagen Touareg, в результате чего кроссовер Зайцевой выбросило на тротуар. При этом сторона Зайцевой отметила, что именно "Туарег" ударил "Лексус", нарушив ПДД.

Сама девушка выразила сожаления в связи с инцидентом. Она попросила семьи погибшим разрешить ее родителям оказать им помощь.

Согласно решению суда, девушка будет находиться под стражей до 16 декабря, отпустить ее под залог не разрешено. Решение суда можно обжаловать в установленные сроки.