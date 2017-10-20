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Сбившего людей в Харькове водителя Lexus арестовали на два месяца
20.10.2017 19:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения студентке Алене Зайцевой, сбившей группу людей в Харькове, в виде двух месяцев ареста без возможности внести залог, такое решение было принято в пятницу на заседании суда.
© Фото: Пресс-служба МВД Украины
"Судья решил ходатайство следователя по уголовному делу о применении меры пресечения в виде содержания (под стражей) в отношении Зайцевой удовлетворить, применить в отношении Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 декабря 2017 года включительно без определения залога", — сказала судья Светлене Муратова, трансляцию судебного заседания вело украинское ТВ.
Ранее сообщалось, что медэкспертиза, проведенная после ДТП, выявила в организме Зайцевой опиаты. Сама обвиняемая отказалась давать показания, сказав лишь, что ей жаль, что пострадали люди.
В минувшую среду Зайцева, управлявшая автомобилем Lexus,
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В крови у девушки, которая была за рулем кроссовера, экспертиза обнаружила опиаты.
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