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В Польше вступил в силу закон о сносе памятников советским солдатам
21.10.2017 10:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт — Sputnik. Закон, позволяющий сносить памятники советским солдатам, вступает в силу в Польше сегодня 21 октября.
© Sputnik/ Алексей Витвицкий
Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования инициировал Сенат — верхняя палата парламента Польши. К середине лета документ прошел все процедуры принятия в обеих палатах парламента и был подписан президентом.
По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. Государство выделяет на это около 5 миллионов злотых (около 1,4 миллиона долларов).
Как пояснил
© Sputnik / Констанция Ждановская
Закон не коснется кладбищ, на которых захоронены погибшие красноармейцы. Представитель Института национальной памяти подтвердил: "Могилы солдат вне зависимости от их национальности, вероисповедания и так далее, есть для нас как для польского государства святыми местами. Эти объекты под юридической и фактической охраной польского государства", — сказал он.
Изменения памятников на кладбищах могут касаться таких символов, как серп и молот, изображения Сталина, которые будут также удалены. Однако не будут удалять с памятников на кладбищах символы Красной армии, например красную звезду.
При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.
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Закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - это памятники солдатам Красной армии.
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