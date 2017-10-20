Лукашенко о мусоре: гора уже из космоса видна

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Президент Беларуси заявил, что гора отходов под Минском видна даже из космоса. На республиканском семинаре на тему "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" он отметил, что большинство полигонов для захоронения отходов построены в советские времена и исчерпали мощности.

"На полигоне "Северный" за период его эксплуатации с 1981 года захоронено 25 миллионов тонн отходов, что более чем в 7 раз превышает проектные нагрузки. И гора отходов уже видна при подъезде к городу за несколько десятков километров и из космоса очень хорошо видна", — отметил Лукашенко.

Глава государства заявил, что наблюдает переполненные полигоны, когда пролетает над Беларусью и потребовал разработать долгосрочную программу по рекультивации и закрытию полигонов, а также внедрению новых подходов к обращению с отходами.

"У нас не так много свободной земли, чтобы строить полигоны и складировать на них мусор. Тем более вам показали самые современные образцы и подходы к этому делу", — потребовал от чиновников современного взгляда на проблему глава государства.

Он отметил, что хотел бы видеть включение ученых в решение этого вопроса. Науку он призвал определить, что рентабельнее — сожжение мусора или переработка. Ежегодно в республике образуется 4 миллиона тонн твердых коммунальных отходов, из них в минувшем году захоронено 84%, а переработано только 16% отходов. По этому показателю Беларусь опередила все страны СНГ, но президент требует еще более основательного подхода, чтобы свободные площадки лесных массивов не покрывались мусором.