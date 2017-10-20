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Семь секунд на маневрирование: новые правила для мотоциклистов

21.10.2017 12:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Права на управление мотоциклом потребуют от учащихся автошкол новых навыков. Теперь мотоциклист обязан будет сдать скоростное маневрирование. Это нововведение вызвано тем, что ситуация на дорогах часто становилась непонятной выпускнику автошколы, и успешно сданные экзамены в ГАИ не гарантировали безопасности на трассе.

Семь секунд на маневрирование: новые правила для мотоциклистов
© Sputnik/
Байкеры поддерживают идею усложнить экзамен на права

Постановление МВД от 2 октября 2017 года №280, которое вносит изменения в Инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора), опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступит в силу через шесть месяцев.

"На тренировочной площадке курсант успешно выполнял маневрирование, а стоило выехать в город — и ситуация становилась критической. Теперь на экзамене на прохождение дистанции отпускается всего 7 секунд", — публикует правовой портал мнение председателя Московской районной организационной структуры ДОСААФ Алексей Жуковца.

Если во время выполнения элементов экзаменуемый падает с мотоцикла, экзамен тут же прекращается и права не выдаются. Потенциальный мотоциклист также не получит права, если дважды не смог переключить передачу с низшей на высшую и наоборот, коснулся ограничительного конуса (стойки), выехал за пределы элемента, отклонился от заданной траектории при выполнении элементов, превысил установленный лимит времени при выполнении элемента "маневрирование" — отведенные семь секунд.

Чтобы быть допущенным к практическому экзамену, нужно будет сдать теоретический, притом в ГАИ учтут, сколько попыток сдать экзамен кандидат уже предпринял, и как много времени прошло с момента прошлого несданного экзамена.

Сами байкеры ранее рассказывали Sputnik, что в некоторых автошколах не хватает часов езды с инструктором, а сам экзамен на права слишком легкий, и после него у мотоциклистов не остается навыков вождения.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые правила вступят в силу в марте 2018 года.

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