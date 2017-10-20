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Акция "Марш нетунеядцев" проходит в Минске
21.10.2017 14:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт — Sputnik. Акция "Марш нетунеядцев" проходит на Октябрьской площади в Минске.
Несмотря на пасмурную погоду, участники акции собрались у Дворца Республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция оппозиции на Октябрьской площади в Минске 21 октября
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция оппозиции на Октябрьской площади в Минске 21 октября
Участники акции требуют отмены декрета №3 о предупреждении социального иждивенчества, также звучит требование "Свободу политзаключенным".
Акция проходит спокойно, задержаний нет.
Марш возглавляет Николай Статкевич, лидер незарегистрированной социально-демократической партии.
Участники акции от Дворца Республики двинулись вдоль проспекта Независимости под аккомпанемент белорусских песен.
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Акция "Марш нетунеядцев" проходит на Октябрьской площади в Минске. Несмотря на пасмурную погоду, участники акции собрались у Дворца...
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