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Акция "Марш нетунеядцев" проходит в Минске

21.10.2017 14:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Акция "Марш нетунеядцев" проходит на Октябрьской площади в Минске.

Несмотря на пасмурную погоду, участники акции собрались у Дворца Республики.

Акция "Марш нетунеядцев" проходит в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция оппозиции на Октябрьской площади в Минске 21 октября
Акция "Марш нетунеядцев" проходит в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция оппозиции на Октябрьской площади в Минске 21 октября

Участники акции требуют отмены декрета №3 о предупреждении социального иждивенчества, также звучит требование "Свободу политзаключенным".

Акция проходит спокойно, задержаний нет.

Марш возглавляет Николай Статкевич, лидер незарегистрированной социально-демократической партии.

Участники акции от Дворца Республики двинулись вдоль проспекта Независимости под аккомпанемент белорусских песен.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Акция "Марш нетунеядцев" проходит на Октябрьской площади в Минске. Несмотря на пасмурную погоду, участники акции собрались у Дворца...

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