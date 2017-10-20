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Плейлист для "рассерженных белорусов": какую музыку послушали на акции

21.10.2017 18:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Неблизкий путь от Дворца Республики к Дому правительства участникам акции в меру возможностей попытались скрасить музыкой.

Не располагавшая к проведению митингов погода демонстрантов не смутила, в отличие от некоторых песен.

Дворец Республики: "Не быць скотам"

Несанкционированный митинг начался у Дворца Республики, от него участники двинулись вдоль проспекта к Дому правительства в сопровождении песен Сергея Михалка. Подзадоренные его "Не быць скотам" участники акции выглядели бодро и громко требовали от Беларуси — жить, от президента — отменить декрет №3.

Подземный переход: музыка от уличных музыкантов

Традиционно акция оппозиции проходит без нарушений правил дорожного движения. Участники проходят через подземный переход, и здесь журналисты ненадолго останавливаются, чтобы послушать скрипку и клавиши.

Площадь Независимости: о победе и любви

Из мегафонов на площади Независимости неожиданно для участников акции полились торжественные песни — то о победе, то о Минске, то о любви. Не ожидавшие такого теплого приема у Дома правительства, участники акции объявили ее официально завершенной.

Здесь под плейлист от властей они продолжили обсуждать главные темы митинга — освобождение так называемых "политзаключенных" и декрет №3. Завершилась акция под песню белорусской группы "Песняры" — "Мінская зорка".

Акция оппозиции "Марш рассерженных белорусов" прошла сегодня в Минске. Возглавил акцию лидер незарегистрированной социал-демократической партии Николай Статкевич. В ходе акции задержаний отмечено не было.

 
Теги: Минск
 
 
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Шествие начали у Дворца Республики с песен Михалка, а закончили военными композициями о победе.

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