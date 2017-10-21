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Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершился в Сочи
21.10.2017 23:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт —Sputnik. Торжественной церемонией закрытия завершился в Сочи XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Праздничное шоу устроили в Ледовом дворце "Большой". Очереди на церемонию выстроились еще за несколько часов до начала.
© Sputnik/ Нина Зотина
Церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
Организаторы обещали большой рок-концерт, на котором музыканты исполнят мировые хиты. Также планировалось, что участники фестиваля составят послание "Давайте изменим мир".
В финале в небе над Олимпийским парком прошло пиротехническое шоу.
© Sputnik/ Нина Зотина
Церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
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Фестиваль молодежи завершился вечером в субботу грандиозным праздничным шоу.
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