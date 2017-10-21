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Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершился в Сочи

21.10.2017 23:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт —Sputnik. Торжественной церемонией закрытия завершился в Сочи XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Праздничное шоу устроили в Ледовом дворце "Большой". Очереди на церемонию выстроились еще за несколько часов до начала.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершился в Сочи
© Sputnik/ Нина Зотина
Церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Организаторы обещали большой рок-концерт, на котором музыканты исполнят мировые хиты. Также планировалось, что участники фестиваля составят послание "Давайте изменим мир".

В финале в небе над Олимпийским парком прошло пиротехническое шоу.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершился в Сочи
© Sputnik/ Нина Зотина
Церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Среди участников форума — около 30 тысяч молодых людей, в том числе из Беларуси. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Фестиваль молодежи завершился вечером в субботу грандиозным праздничным шоу.

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