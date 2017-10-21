Уволена диспетчер скорой, которая приняла вызов к актеру Марьянову

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Диспетчер скорой медицинской помощи, принявшая вызов от друзей актера Дмитрия Марьянова, уволена, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.



© Sputnik/ Владимир Песня Смерть актера Марьянова: следователи возбудили дело

Ранее ведомство рассказало, что в результате проверки было установлено отсутствие нарушений в работе экстренных служб при приеме вызова.

"Заявитель сказала, что они едут самостоятельно и заявила об отказе вызова скорой помощи", — рассказали в ведомстве, отметив, что все вызовы обрабатывались операторами "Системы-112" в соответствии с регламентом информационного взаимодействия.

Следователи рассматривают две основные версии смерти актера: несвоевременное прибытие машины скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ближайшее время планируется судебно-медицинская экспертиза.

В реабилитационной клинике "Феникс", где находился актер, прошел обыск. Следователи получили в распоряжение документы, связанные с пребыванием пациентов в учреждении. Возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Незадолго до кончины актер проходил курс терапии в частной клинике "Феникс", об этом рассказала его агент артиста Алевтина Кунгурова. Она призвала СМИ не копать грязное белье, а проводить артиста в последний путь достойным образом. Дмитрий Марьянов ушел из жизни в минувшее воскресенье на 48-м году жизни.