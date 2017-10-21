|
Уволена диспетчер скорой, которая приняла вызов к актеру Марьянову
21.10.2017 21:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт — Sputnik. Диспетчер скорой медицинской помощи, принявшая вызов от друзей актера Дмитрия Марьянова, уволена, сообщили
© Sputnik/ Владимир Песня
Ранее ведомство рассказало, что в результате проверки было установлено отсутствие нарушений в работе экстренных служб при приеме вызова.
"Заявитель сказала, что они едут самостоятельно и заявила об отказе вызова скорой помощи", — рассказали в ведомстве, отметив, что все вызовы обрабатывались операторами "Системы-112" в соответствии с регламентом информационного взаимодействия.
Следователи рассматривают две основные версии смерти актера: несвоевременное прибытие машины скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ближайшее время планируется судебно-медицинская экспертиза.
В реабилитационной клинике "Феникс", где находился актер, прошел обыск. Следователи получили в распоряжение документы, связанные с пребыванием пациентов в учреждении. Возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".
Незадолго до кончины актер проходил курс терапии в частной клинике "Феникс", об этом рассказала его агент артиста Алевтина Кунгурова. Она призвала СМИ не копать грязное белье, а проводить артиста в последний путь достойным образом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прежде во время проверки выяснилось, что нарушений в работе экстренных служб при приеме вызова не было.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии