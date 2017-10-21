Поезда Stadler будут ходить по третьей ветке минского метро

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Минский метрополитен и ЗАО "Штадлер Минск" подписали договор о поставке поездов Stadler.

А как вам такой метровагон? pic.twitter.com/1RlaS3l63V — Anton (@AntonK_007) October 19, 2017

​Эти поезда будут пущены к 2020 году по третьей ветке минского метрополитена. Контракт включает шесть четырехвагонных поездов и пять шестивагонных составов. Поставка первой партии ожидается к 2018 году, все поезда должны быть поставлены до 2020 года.

​Вагоны поезда будут оборудованы системой автоматического пожаротушения, сертифицированной на территории Республики Беларусь. Головные вагоны также оборудованы для пассажиров на инвалидных колясках с местами для их фиксации.

Сейчас ведутся работы по строительству третьей ветки метрополитена, в прошлом году пассажиропоток минского метро составлял почти 800 тысяч человек в день.