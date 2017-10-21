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Поезда Stadler будут ходить по третьей ветке минского метро

21.10.2017 20:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Минский метрополитен и ЗАО "Штадлер Минск" подписали договор о поставке поездов Stadler.

​Эти поезда будут пущены к 2020 году по третьей ветке минского метрополитена. Контракт включает шесть четырехвагонных поездов и пять шестивагонных составов. Поставка первой партии ожидается к 2018 году, все поезда должны быть поставлены до 2020 года.

​Вагоны поезда будут оборудованы системой автоматического пожаротушения, сертифицированной на территории Республики Беларусь. Головные вагоны также оборудованы для пассажиров на инвалидных колясках с местами для их фиксации.

Сейчас ведутся работы по строительству третьей ветки метрополитена, в прошлом году пассажиропоток минского метро составлял почти 800 тысяч человек в день.

 
Теги: Минск
 
 
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Гарантийный срок эксплуатации таких вагонов Stadler составляет 560 тысяч километров пробега.

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