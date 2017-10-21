МИНСК, 22 окт — Sputnik. Оказавшееся последним письмо пассажира знаменитого лайнера "Титаник" было продано в Англии за рекордные 166 тысяч долларов, передает РИА Новости со ссылкой на представителя аукционного дома Henry Aldridge & Son, который специализируется на продаже предметов с самого известного в мире судна.

Письмо написал американский бизнесмен Оскар Холверсон, плывший на "Титанике", 13 апреля 1912 года — за день до столкновения океанского лайнера с айсбергом. Холверсон находился на судне вместе со своей женой Мэри — ей удалось выжить после катастрофы.

В письме, адресованном своей матери, бизнесмен описал свои впечатления от лайнера и рассказал, что встретил на корабле миллионера Джона Джейкоба Астора. Ни Астор, ни сам Холверстон, не пережили путешествие.

Тело Холверстона позже было поднято на поверхность. В нагрудном кармане находилась записная книжка, в которой и было письмо. Оно было написано на фирменном бланке корабля. Пока это единственное письмо с "Титаника", которое пережило погружение в воды Атлантики.

"Титаник" затонул 14 апреля 1912 года. На судне находились 1317 пассажиров и 908 членов экипажа. Спасти удалось лишь 712 человек, их принял на борт британский пароход "Карпатия".