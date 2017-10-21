Экс-футболист Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Бывший футболист и экс-министр энергетики Грузии, кандидат от правящей партии Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси, свидетельствуют данные ЦИК страны.

"После подсчета бюллетеней со 165 из 737 участков в Тбилиси, Каха Каладзе получил 51,4% голосов избирателей", — заявила на брифинге председатель комиссии Тамара Жвания после подсчета 22% бюллетеней.

Два других кандидата в мэры грузинской столицы — оппозиционер Заал Удумашвили и беспартийный Алеко Елисашвили набрали по 16,68% и 16,% соответственно.

По словам председателя ЦИК, подсчет осложнен тем, что каждый избиратель опускал в урну по три бюллетеня (в Грузии одновременно выбирают глав общин по двум системам), время подсчетов увеличится.

Накануне в Грузии состоялись выборы в местное самоуправление. Граждане выбирали 64 мэра городов и районов, а также представителей 64 муниципальных законодательных органов (сакребуло). Согласно данным экзит-поллов, Каладзе набрал 54% голосов избирателей, Удумашвили — 15%, а Елисашвили — 14% голосов.

По информации ЦИК, выборы в Грузии прошли в спокойной и мирной обстановке.