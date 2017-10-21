Соцсети о визите Собчак в Минск: последняя встреча в качестве ведущей

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Пользователи соцсетей не оставили без внимания вчерашний приезд в Минск светской львицы Ксении Собчак, которая, как стало известно недавно, планирует принять участие в выборах президента Российской Федерации.

В субботу теледива приняла участие в качестве ведущей в закрытой вечеринке по случаю открытия нового бизнес-центра в белорусской столице. Как было отмечено в СМИ, в Минск она прилетела вместе с Филиппом Киркоровым, у которого в субботу состоялся концерт в "Минск-Арене", а после своего мероприятия планировала сразу же вернуться домой.

В субботу в Instagram начали появляться фотографии с закрытой вечеринки. Так, пользователь veronika88sobal призналась, что мероприятие ей понравилось, и предположила, что на нем, возможно, в последний раз видела Ксению Анатольевну в качестве ведущей.

Публикация от Вероника (@veronika88sobal) Окт 21 2017 в 12:45 PDT

"Отличное открытие, особенно когда встречаешь много приятных людей и ведущей мероприятия приглашена Ксения Собчак. Если учесть, что это может быть ее последнее мероприятие в качестве ведущей, перед выборами в президенты", — подписала снимок она.

Фото с Собчак разместила у себя на страничке организатор закрытой вечеринки Юлия Грибалева.

Публикация от ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЕБ (@juliagribaleva) Окт 21 2017 в 1:47 PDT

Пост, посвященный приезду светской львицы из Москвы, появился также в профиле другого организатора мероприятия.

"Как одно мгновение пролетел грандиозный день, за спиной месяцы подготовки, десятки и сотни людей, мозговой штурм, бессонные ночи… и… оно того стоило!!!" — говорится в сообщении.

Публикация от Amely (@amely_alena) Окт 21 2017 в 11:22 PDT

Накануне Ксения Собчак заявила о том, что собирается побороться за президентский пост в РФ на предстоящих выборах. В интернете появился видеоролик, в котором теледива назвала себя "кандидатом против всех".

Стоит отметить, что в сентябре в российских СМИ появилась информация о желании Собчак баллотироваться в президенты, но она назвала ее непроверенной и посвятила этому событию гневный пост в Instagram.

"Серьезные издания всегда обязаны взять комментарии или получить отказ от них от лица, о котором они пишут из неких таинственных "источников", — написала она.

Сама же Собчак никак не проиллюстрировала в соцсетях свой визит в Минск.