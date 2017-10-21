Потрясающая неделя с Россией в сердце: как закрывали ВФМС в Сочи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи закрылся салютом и концертом-дискотекой. Корреспондент Sputnik Алексей Стефанов побывал на закрытии ВФМС и поделился эмоциями.

Суббота стала последним днем работы ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Лекций и дискуссий было совсем мало, все ждали официального закрытия мероприятия — готовились к двум концертам в Олимпийском парке. Но незадолго до их начала на фестиваль приехал президент РФ Владимир Путин и принял участие в дискуссии на тему "Молодежь 2030. Образ будущего".



© Sputnik/ Максим Блинов Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершился в Сочи

Путин: Россия останется в вашем сердце

Глава России сидел в зале вместе со студентами, слушал выступления, а в конце взял слово и говорил о том, что добиваться успеха в будущем будут те, "кто не только обладает глубокими знаниями, но и способен креативно мыслить и работать в команде". О том, что страшнее атомной бомбы может стать создание человека с заданными характеристиками, поскольку наряду с гениальным математиком или музыкантом, это "может быть и военный — человек, который будет воевать без страха, чувства сострадания и сожаления, без боли". О том, что конкурентные преимущества в будущем получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а "креативным, плановым и другими видами мышления".

"Будущее начинается здесь, и будущее — это вы. Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас", — заключил Путин.

Русские песни для друзей из Африки

А пока президент России выступал в Главном медиацентре, на открытой площадке "Медалс плаза" началось грандиозное шоу "Россия". Организаторы концерта подумали о том, что в век социальных сетей молодежь быстрее воспринимает информацию именно в таком формате. Поэтому на громадных экранах у сцены между выступлениями коллективов со всех уголков России, на экран выводили переписку в мессенджерах участников фестиваля, фотографии из Instagram и видеоролики из Youtube. Но эта шутливая перебивка была, конечно, лишь частью шоу-программы. Основной упор делался на выступление коллективов с национальным колоритом из разных уголков России. А чтобы иностранцам, да и российской молодежи, было проще ориентироваться, откуда в Сочи приехал тот или иной ансамбль, на экранах одно за другим всплывали названия городов, о некоторых из них рассказывалось подробнее, после чего появлялось название федерального округа.



© Sputnik/ Евгения Новоженина Праздничный салют над Олимпийским парком в Сочи

Собравшаяся на площади молодежь очень живо реагировала на эти округа и города — можно было даже догадаться, в каком именно уголке площадки "Медалс плаза" в этот момент находятся студенты из Москвы, Владикавказа, Элисты, Рязани или Новосибирска. А откуда приехала иностранная молодежь, можно было понять либо по государственным флагам, обернувшись в которые они гуляли по площади, либо по футболкам и толстовкам, на которых были написаны названия городов и стран. Впрочем, под конец шоу все перемешалось — студенты менялись и флагами, и одеждой. Уже в полумраке запросто можно было увидеть парня в толстовке "Ярославская область" в окружении друзей, а подойдя поближе сообразить, что это представители далекой африканской страны.

Под русский народный хор имени Е. Попова лихо отплясывали студенты из Китая, а большой хоровод под выступление Государственного академического кубанского казачьего хора с танцами в присядку организовали студенты из Африки. И надо сказать, танцевали они очень даже виртуозно.

"Друзья, теперь вы знаете, что такое жить в России в XXI веке, пользоваться современными технологиями. Надеемся, все уголки нашей страны, которые мы сегодня показали, вы скоро увидите своими глазами!" — прозвучал из динамиков голос ведущего, после чего он пригласил на сцену всех исполнителей, а певица Зара исполнила песню "Широка страна моя родная", которую подхватили зрители.

Это была потрясающая неделя

Главное шоу Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которое и должно было стать завершающим аккордом недельного марафона, прошло в соседнем с "Медалс плаза" ледовом дворце "Большой". Туда и стала перетекать молодежь. Когда же все десять тысяч мест были заняты, зрители надели на руки уже известные по открытию интерактивные браслеты, которые синхронно загораются, мигают в такт музыке и создают в темном зале иллюзию зажигалок или фонариков, начался обратный отсчет.

На цифре "один" огни софитов высветили центральный подиум, на котором в этот раз собрались музыканты и певцы. Но не заезжие звезды, как это было во время церемонии открытия фестиваля, а сами участники Фестиваля молодежи и студентов. Впервые в истории подобных мероприятий этот музыкальный коллектив образовался именно во время проведения фестиваля. В него вошла талантливая молодежь из России, Китая, Аргентины, Италии и других стран, а руководство оркестром на себя взяли участники первого сезона конкурса "Голос" братья Александр и Никита Поздняковы. На протяжении недели они репетировали мировые рок-хиты, чтобы представить свою работу на закрытии самого масштабного мероприятия года.

"Мы говорим на разных языках, но нас связывает общее стремление сделать мир лучше", — сказал ведущий, после чего на экран один за другим стали выводиться спикеры, которые приезжали в Сочи на этой неделе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, саксофонист Игорь Бутман, гендиректор Всемирного фонда дикой природы (WWF) Марко Ламбертини, российский гроссмейстер Сергей Карякин, профессиональный скейтбордист Стив Берра, генсек Международной федерации футбола (FIFA) Фатма Самура, актер Владимир Меньшов… Все они говорили о том, что на фестивале была представлена картина мира — представители разных стран и национальностей, призывали вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, стремиться к мечте, но при этом жить настоящим так, как будто это и есть самый бесценный подарок, а Владимир Меньшов попросил сохранить в душе впечатления об этом празднике, как это сделал он 60 лет назад, когда точно также проводил время на первом фестивале молодежи и студентов, который проходил в России.

А дальше начался сам концерт. В промежутках между песнями ведущий рассказал о традиции, которая была заложена на том самом фестивале в Москве 1957 года, когда молодые поэты читали свои стихотворения. И предложил продолжить эстафету. Тогда это были Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Боб Дилан, а сейчас Артем Новиченков, Ника Симонова, Вениамин Борисов и другие.

Участник из Бразилии Энрике Домингес выступил с проникновенной речью, в которой говорил слова благодарности в адрес организаторов и волонтеров фестиваля. "Это была потрясающая неделя. Здесь, в Сочи, я почувствовал силу миллионов людей, которые живут и объединяют свои усилия. У меня нет сомнений, что новый мир будет построен руками молодежи. У нас ничего не заканчивается, а только начинается. Давайте строить нашу жизнь вместе!" — призвал он.

Поблагодарила волонтеров и руководитель дирекции по подготовке и проведению ВФМС Ксения Разуваева, которая отметила, что волонтерская команда фестиваля стала "самой массовой командой волонтеров из всех неспортивных событий за всю историю волонтерского движения". В своей форменной синей одежде волонтеры и на церемонии закрытия фестиваля стояли у подножия сцены, подтанцовывая и призывая делать на трибунах живые волны из зрителей.

В России не ходят в обнимку с медведями

Одним из трогательных моментов шоу стало выступление участника фестиваля, профессионального музыканта из Чада Ндолегулома Джасрабе Эрве. Он рассказал историю своей бедной семьи, желании вырасти и помогать родителям и всем детям Чада, почему и выбрал эту профессию, а еще о молодых людях страны, у которых практически нет возможности выходить в интернет, о чувстве одиночества и оторванности от всего остального мира. Даже диск со своей песней, прежде чем он попал на фестиваль, Эрве пришлось передавать через нескольких друзей, чтобы он доехал до Москвы. "Мы рассыпаны по миру, но мы объединены и можем сообща решать наши проблемы. Привет, Россия!" — эта его задорная песня на родном языке и стала неофициальным гимном фестиваля. А официальным гимном выбрали композицию российского музыканта, актера и режиссера Алексея Воробьева.

Когда же на сцену вышла доброволец ООН и начала говорить о том, что приехала в Сочи, чтобы стать одним из пяти тысяч волонтеров, по залу прокатились какие-то разговоры, зрители стали оборачиваться и вглядываться в фигуру мужчины, показавшегося на VIP-трибуне у самого купола. Оказалось, что посмотреть на закрытие фестиваля приехал Владимир Жириновский, хотя поначалу выглядело, что в Сочи он прилетел показать себя — долго стоял и махал всем руками. И ему отвечали тем же даже волонтеры у сцены. Из-за чего выступление иностранной участницы оказалось немного смазанным. Впрочем, с первыми аккордами очередного хита про политика забыли.

Интересно было послушать и небольшие интервью с участниками из европейских, азиатских и африканских стран, которые вывели на экраны. Они искренне удивлялись тому, что в России «нет суровых здоровых мужиков ушанках», которые "ходят в обнимку с белыми медведями", тому, что повсюду не мрачно и грязно, а чисто и культурно, и что голливудское представление о русских совершенно не соответствует действительности.

А завершился концерт песней Леонарда Коэна "Аллилуйя", зрители с грустью стали покидать ледовую арену, но на улице их ждал еще один небольшой сюрприз. На открытой сцене "Медалс плаза" прошел еще один концерт-дискотека, который в полночь завершился грандиозным праздничным салютом.