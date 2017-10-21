|
Фотофакт: Ольга Бузова появилась в "голом" платье на показе в Москве
22.10.2017 13:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Телеведущая и певица Ольга Бузова исполнила песню в достаточно откровенном наряде на модном показе в Москве.
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Накануне теледива впервые попробовала себя в качестве манекенщицы, приняв участие в показе мод. Она прошлась по подиуму в прозрачном черном платье от российского дизайнера Беллы Потемкиной.
Выход имел музыкальное сопровождение. Бузова исполняла собственные композиции.
Во время второго "акта" на теледиве были полуоткрытое платье с ярко-красным шлейфом и высокие ботфорты.
Сама Бузова по поводу гневных комментариев в свой адрес после "откровенного" выступления написала в Instagram: "Девочки, любите себя. Главное, что у нас есть в этой жизни, это мы. А тем, кто это не оценил, хочется просто сказать, #тынепопалвхитпарадмоихмыслей".
Теледива при этом пообещала после показа купить все наряды, которые демонстрировала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущая посвятила событию пост в Instagram, в котором отметила, что все, кто ее осуждают, "не попадают в хит-парад ее мыслей".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии