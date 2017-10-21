МИНСК, 22 окт — Sputnik. Телеведущая и певица Ольга Бузова исполнила песню в достаточно откровенном наряде на модном показе в Москве.

Накануне теледива впервые попробовала себя в качестве манекенщицы, приняв участие в показе мод. Она прошлась по подиуму в прозрачном черном платье от российского дизайнера Беллы Потемкиной.

Выход имел музыкальное сопровождение. Бузова исполняла собственные композиции.

Во время второго "акта" на теледиве были полуоткрытое платье с ярко-красным шлейфом и высокие ботфорты.

Сама Бузова по поводу гневных комментариев в свой адрес после "откровенного" выступления написала в Instagram: "Девочки, любите себя. Главное, что у нас есть в этой жизни, это мы. А тем, кто это не оценил, хочется просто сказать, #тынепопалвхитпарадмоихмыслей".

Теледива при этом пообещала после показа купить все наряды, которые демонстрировала.