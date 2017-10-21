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Очередь из 600 большегрузов образовалась на литовской границе

22.10.2017 15:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 окт — Sputnik. На белорусско-литовской границе образовалась очередь из 604 большегрузов, сообщается на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

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© Sputnik / Дмитрий Босак.
Большая стройка: уникальную транспортную развязку строят в Бресте

По данным на 14:00, наибольшее число грузовых автомобилей находится в пункте пропуска (ПП) "Каменный Лог" — 250 фур. В ПП "Бенякони" ждут своей очереди 143 большегруза, в ПП "Привалка" — 121, в ПП "Котловка" — 90.

Образовалась очередь на белорусско-латвийской границе, где "застряли" 170 грузовых автомашин.

Несмотря на усиление контроля в отношении топлива, ввозимого на территорию Европейского союза, на выезде из Беларуси в Польшу стоят 122 большегруза. В частности, в ПП "Брузги" своего череда ожидают 70 машин, а в ПП "Берестовица" — 52.

Контроль в отношении провоза топлива на территорию Польши в баках легковых и грузовых транспортных средств, усилился с 14 ноября прошлого года. Отныне беспошлинно можно ввезти полный бак топлива не чаще, чем раз в трое суток. При более частом въезде не приходится оплачивать пошлину только за 20 литров топлива в баке автомобиля.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Несмотря на трехдневное ограничение на ввоз топлива в ЕС, машины стоят и на белорусско-польской границе.

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