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Очередь из 600 большегрузов образовалась на литовской границе
22.10.2017 15:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт — Sputnik. На белорусско-литовской границе образовалась очередь из 604 большегрузов, сообщается на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.
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© Sputnik / Дмитрий Босак.
По данным на 14:00, наибольшее число грузовых автомобилей находится в пункте пропуска (ПП) "Каменный Лог" — 250 фур. В ПП "Бенякони" ждут своей очереди 143 большегруза, в ПП "Привалка" — 121, в ПП "Котловка" — 90.
Образовалась очередь на белорусско-латвийской границе, где "застряли" 170 грузовых автомашин.
Несмотря на усиление контроля в отношении топлива, ввозимого на территорию Европейского союза, на выезде из Беларуси в Польшу стоят 122 большегруза. В частности, в ПП "Брузги" своего череда ожидают 70 машин, а в ПП "Берестовица" — 52.
Контроль в отношении провоза топлива на территорию Польши в баках легковых и грузовых транспортных средств,
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Несмотря на трехдневное ограничение на ввоз топлива в ЕС, машины стоят и на белорусско-польской границе.
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