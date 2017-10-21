Глава ВОЗ отменил назначение лидера Зимбабве послом доброй воли

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отменил назначение президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли.

В минувшую среду Мугабе был назначен послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям организации в Африке с целью "оказывать влияние на его партнеров в регионе". Однако это решение главы ВОЗ вызвало критику со стороны некоторых политиков и международных правозащитных организаций. После этого Гебреисус заявил, что необходимо пересмотреть решение о назначении Мугабе.

В результате размышлений глава ВОЗ решил отменить назначение, говорится в заявлении Гебреисуса. Он добавил, что консультировался с правительством Зимбабве, и это решение максимально учитывает интересы ВОЗ.

В 2003 году США ввели санкции против ряда политиков и компаний Зимбабве за "подрыв демократического процесса".

Персональные и экономические санкции в отношении Зимбабве также ввел Европейский союз. Но в 2014 году в санкционном списке ЕС остались только президент страны Роберт Мугабе, его жена и Зимбабвийская оборонная компания.