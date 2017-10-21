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Саакашвили назвал Порошенко "дешевым мафиози"
22.10.2017 18:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время выступления на акции протеста в Киеве назвал украинского лидера Петра Порошенко "дешевым мафиози".
В воскресенье у здания Верховной рады
© Sputnik/ Стрингер
Саакашвили обвинил президента в том, что с его подачи в Украине осуществляются репрессии против соратников выступающего. Также он заявил, что Порошенко обогащается на фоне того, что экономика страны растет очень медленно.
"Его бизнесы идут вперед, у него нет ни одного бизнеса, у которого прибыль была бы менее 100%. Нам говорят, что если мы будем хорошо себя вести, то рост экономики будет 3%. Мы должны вас благодарить за эти 3%, барыг, жалких и вшивых?" — сказал политик.
Выступающий призвал ликвидировать Национальную гвардию Украины, обвиняя ее в обслуживании интересов власти. Политик возмутился, что на нужды этого ведомства выделяется в 2,5 раза больше средств, чем на содержание украинской армии.
Также политик выступил за упразднение Службы безопасности Украины и создание "эффективной службы внешней разведки".
Обращаясь к участникам акции протеста, экс-президент Грузии призвал продолжить собрание вплоть до заседания парламента, которое должно пройти 7 ноября.
"В следующие недели, до сессии парламента (7 ноября — Sputnik), когда они вернутся, мы должны стоять тут и перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место", — пояснил политик.
Он признался, что также намерен ездить по стране и информировать украинцев о целях акции протеста, чтобы "тоже поднимать их за будущее, за надежду, за веру".
Мероприятие проходит неспокойно. Между участниками вече и полицией уже произошла потасовка. Здание парламента оцеплено, частично перекрыта улица Грушевского, на которой ранее протестующие установили палатки.
По данным Национальной полиции Украины на 16:00, в вече участвовало порядка тысячи человек.
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Экс-губернатор Одесской области обвинил украинского президента в чрезмерном обогащении на фоне того, что экономика страны растет достаточно медленно.
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