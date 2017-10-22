Бенни Хилла обвинили в сексуальных домогательствах

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Певица и актриса Хэйзел О'Коннор обвинила в сексуальных домогательствах знаменитого комика Бенни Хилла, сообщает Daily Mirror .



© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Тарантино: я был в курсе сексуальных домогательств Вайнштейна

В своем интервью изданию артистка призналась, что это было в 1976 году, когда ей исполнился 21 год. Девушка пришла на кастинг в шоу Бенни Хилла, где тот стал показывать ей фотографии участниц передачи, а затем попытался ее поцеловать.

"Он все показывал мне фотографии этих сексуальных женщин и все говорил, что "они о нем заботятся". А затем он сказал мне: "Хм, мне нужно знать, а ты обо мне позаботишься?" и попытался меня поцеловать", — отметила панк-звезда 1980-х.

Хэйзел О'Коннор призналась, что после этого она оттолкнула комика и убежала.

"Шоу Бенни Хилла" начало выходить в Британии в 1955 году и в свое время было одной из самых известных юмористических передач страны. Комик умер спустя год после ее закрытия в 1991 году.

Ранее несколько голливудских знаменитостей, в числе которых оказались Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, признались, что терпели домогательства со стороны продюсера Харви Вайнштейна . После этих сообщений многие женщины всего мира начали заявлять о том, что также подверглись приставаниям и насилию.