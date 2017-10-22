ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бенни Хилла обвинили в сексуальных домогательствах

22.10.2017 20:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Певица и актриса Хэйзел О'Коннор обвинила в сексуальных домогательствах знаменитого комика Бенни Хилла, сообщает Daily Mirror.

Бенни Хилла обвинили в сексуальных домогательствах
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Тарантино: я был в курсе сексуальных домогательств Вайнштейна

В своем интервью изданию артистка призналась, что это было в 1976 году, когда ей исполнился 21 год. Девушка пришла на кастинг в шоу Бенни Хилла, где тот стал показывать ей фотографии участниц передачи, а затем попытался ее поцеловать.

"Он все показывал мне фотографии этих сексуальных женщин и все говорил, что "они о нем заботятся". А затем он сказал мне: "Хм, мне нужно знать, а ты обо мне позаботишься?" и попытался меня поцеловать", — отметила панк-звезда 1980-х.

Хэйзел О'Коннор призналась, что после этого она оттолкнула комика и убежала.

"Шоу Бенни Хилла" начало выходить в Британии в 1955 году и в свое время было одной из самых известных юмористических передач страны. Комик умер спустя год после ее закрытия в 1991 году.

Ранее несколько голливудских знаменитостей, в числе которых оказались Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, признались, что терпели домогательства со стороны продюсера Харви Вайнштейна. После этих сообщений многие женщины всего мира начали заявлять о том, что также подверглись приставаниям и насилию.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица Хэйзел О’Коннор призналась, что в молодые годы приходила на кастинг известного комика, на котором тот попытался ее поцеловать.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Саакашвили назвал Порошенко "дешевым мафиози"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика