|
Лишний вес сокращает продолжительность жизни
23.10.2017 10:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Один килограмм лишнего веса забирает у человека от 60 до 120 дней жизни, такой вывод сделали британские ученые из Эдинбургского университета, результат исследования опубликован в журнале
Исследователи проанализировали генетический код и образ жизни более 600 тысяч человек в возрасте 40-69 лет. Они выяснили, что помимо вредных привычек, таких как употребление алкоголя или курение, на продолжительность жизни влияет наличие или отсутствие у человека лишнего веса.
Кроме того, если человек выкуривает одну пачку сигарет в день, его жизнь может сократиться в среднем на 7-12 лет. Также ученые сделали интересный вывод о том, что каждый год, который человек тратит на обучение, прибавляет 11 месяцев жизни.
Согласно результатам этого же исследования, генетика, вопреки распространенному мнению, не оказывает существенного влияния на преждевременную смерть и даже в самых неблагоприятных случаях сокращает продолжительность жизни не более чем на 6 месяцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый лишний килограмм веса сокращает жизнь на два месяца, а каждый год, потраченный на образование, увеличивает ее на 11 месяцев.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии