23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов мороза ожидается ночью 24 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по юго-западу пройдут небольшие осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром в некоторых районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, по юго-западу будет от нуля до плюс 3. Днем прогнозируется 1-7 градусов выше нуля.-0-

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