Начался суд над экс-председателем Солигорского райисполкома

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Коллегия по уголовным делам Минского областного суда начала рассмотрение в выездном заседании начала рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Солигорского района Александра Римашевского, сообщил Sputnik один из участников процесса.

Римашевский был задержан в конце весны 2017 года, задержание производили сотрудники ГУВБПиК.

"Судебное разбирательство проходит в суде Солигорского района, дело рассматривает в выездном судебном заседании коллегия по уголовным делам Минского областного суда", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, дело рассматривается на открытом судебном заседании.

Как сообщили Sputnik информированные источники в правоохранительных органах, сразу после задержания председатель Солигорского райисполкома Римашевский был доставлен в Минск и помещен в СИЗО номер 1 на улице Володарского, где находился все время, пока шло предварительное расследование.

"Трудно сказать, будут ли его каждый день возить из Минска в Солигорск, или на время какой-то части судебного следствия его переведут в СИЗО в Солигорске. Планируется, что какая-то часть судебных слушаний пройдут в Минске", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на Следственный комитет, в конце весны 2017 в отношении Римашевского, который тогда возглавлял Солигорский райисполком, было возбуждено уголовное дело на основании материалов Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). По данным следствия, он был задержан на автодороге в Копыльском районе в момент получения взятки в размере 2,7 тысячи долларов США.