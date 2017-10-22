|
Начался суд над экс-председателем Солигорского райисполкома
23.10.2017 11:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Коллегия по уголовным делам Минского областного суда начала рассмотрение в выездном заседании начала рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Солигорского района Александра Римашевского, сообщил Sputnik один из участников процесса.
Римашевский был задержан в конце весны 2017 года, задержание производили сотрудники ГУВБПиК.
"Судебное разбирательство проходит в суде Солигорского района, дело рассматривает в выездном судебном заседании коллегия по уголовным делам Минского областного суда", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, дело рассматривается на открытом судебном заседании.
Как сообщили Sputnik информированные источники в правоохранительных органах, сразу после задержания председатель Солигорского райисполкома Римашевский был доставлен в Минск и помещен в СИЗО номер 1 на улице Володарского, где находился все время, пока шло предварительное расследование.
"Трудно сказать, будут ли его каждый день возить из Минска в Солигорск, или на время какой-то части судебного следствия его переведут в СИЗО в Солигорске. Планируется, что какая-то часть судебных слушаний пройдут в Минске", — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на Следственный комитет, в конце весны 2017 в отношении Римашевского, который тогда возглавлял Солигорский райисполком, было
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшему вертикальщику, которого обвиняют в получении взятки, грозит до 15 лет лишения свободы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии