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Оперативники "накрыли" порностудию в Минске

23.10.2017 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Сотрудники ГУВД Минска задержали неработающего уроженца Бобруйска по подозрению в организации порностудии, сообщили в ГУВД белорусской столицы.

Оперативники "накрыли" порностудию в Минске
© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой
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Установлено, что порностудия, в которой снимались фильмы и проходили фотосессии с участием мужчин, была организована в одной из квартир Партизанского района Минска. Согласно оперативным данным, порностудия была организована в феврале 2016 года.

"Сотрудниками столичного наркоконтроля в рамках оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, занимающихся распространением порнографии в интернете, задержан безработный 32-летний уроженец Бобруйска, который по месту жительства в Минске организовал порностудию", — сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Минска.

Установлено, что в студии во время фотосессий он делал фото- и видеозаписи порнографического характера с лицами мужского пола.

Во время обыска оперативники изъяли фотоаппаратуру со снимками порнографического характера, фаллоимитаторы, накопительные SD-карты и оборудования для видеосъемки, сказали в ГУВД.

"Отснятые порноматериалы задержанный пересылал за рубеж для распространения на соответствующих сайтах, за что получал денежные переводы", — рассказали собеседники агентства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 343 "Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера", Уголовного кодекса Беларуси.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Подпольная студия, в которой снимали порнофильмы с участием мужчин для зарубежных потребителей, просуществовала более полутора лет.

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