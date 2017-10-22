МИНСК, 23 окт — Sputnik. Сотрудники ГУВД Минска задержали неработающего уроженца Бобруйска по подозрению в организации порностудии, сообщили в ГУВД белорусской столицы.



© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой Житель Шумилино пойдет под суд за порно и совращение подростков

Установлено, что порностудия, в которой снимались фильмы и проходили фотосессии с участием мужчин, была организована в одной из квартир Партизанского района Минска. Согласно оперативным данным, порностудия была организована в феврале 2016 года.

"Сотрудниками столичного наркоконтроля в рамках оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, занимающихся распространением порнографии в интернете, задержан безработный 32-летний уроженец Бобруйска, который по месту жительства в Минске организовал порностудию", — сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Минска.

Установлено, что в студии во время фотосессий он делал фото- и видеозаписи порнографического характера с лицами мужского пола.

Во время обыска оперативники изъяли фотоаппаратуру со снимками порнографического характера, фаллоимитаторы, накопительные SD-карты и оборудования для видеосъемки, сказали в ГУВД.

"Отснятые порноматериалы задержанный пересылал за рубеж для распространения на соответствующих сайтах, за что получал денежные переводы", — рассказали собеседники агентства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 343 "Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера", Уголовного кодекса Беларуси.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.