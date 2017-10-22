|
Оперативники "накрыли" порностудию в Минске
23.10.2017 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Сотрудники ГУВД Минска задержали неработающего уроженца Бобруйска по подозрению в организации порностудии, сообщили в ГУВД белорусской столицы.
© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой
Установлено, что порностудия, в которой снимались фильмы и проходили фотосессии с участием мужчин, была организована в одной из квартир Партизанского района Минска. Согласно оперативным данным, порностудия была организована в феврале 2016 года.
"Сотрудниками столичного наркоконтроля в рамках оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, занимающихся распространением порнографии в интернете, задержан безработный 32-летний уроженец Бобруйска, который по месту жительства в Минске организовал порностудию", — сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Минска.
Установлено, что в студии во время фотосессий он делал фото- и видеозаписи порнографического характера с лицами мужского пола.
Во время обыска оперативники изъяли фотоаппаратуру со снимками порнографического характера, фаллоимитаторы, накопительные SD-карты и оборудования для видеосъемки, сказали в ГУВД.
"Отснятые порноматериалы задержанный пересылал за рубеж для распространения на соответствующих сайтах, за что получал денежные переводы", — рассказали собеседники агентства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 343 "Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера", Уголовного кодекса Беларуси.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подпольная студия, в которой снимали порнофильмы с участием мужчин для зарубежных потребителей, просуществовала более полутора лет.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии