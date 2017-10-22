Директоров компаний-должников не пускают за границу в Витебске

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Экономический суд Витебской области с начала вступления в силу изменений в законодательство об исполнительном производстве принял несколько решений об ограничении в праве выезда за границу для руководителей компаний, которые имеют задолженности по обязательным платежам и злостно уклоняются от исполнения судебных решений, сообщает Sputnik.

В середине мая 2017 года в Беларуси вступили в силу поправки в законодательство об исполнительном производстве. Одна из них предусматривает, что, наряду с физлицами, имеющими долги, может быть ограничен выезд за границу ИП, учредителям и должностным лицам организаций, являющихся должниками.

Как указывается в материалах суда , с момента вступления в силу поправок в законодательство экономический суд Витебской области вынес семь определений о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа. Пять из этих определений содержат решение ограничить право на выезд из Беларуси в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, руководителей, в том числе главного бухгалтера юрлиц-должников.

В материалах суда также отмечается, что с начала года в суд поступило 92 заявления о принятии мер по обеспечению исполнительного производства, что более чем в два раза превышает данные за весь 2016 год. При этом в 92,4% случаев заявители обратились в суд именно после 16 мая, когда вступили в силу изменения закон об исполнительном производстве.

При этом в 78% заявлений обратившиеся просили временно ограничить право должника на выезд за рубеж, в 12% случаев настаивали на ограничении его права на управление транспортными средствами, еще в 10% заявлений упоминалась необходимость применения нескольких мер.