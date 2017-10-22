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Пес Макрона помочился в камин в Елисейском дворце
23.10.2017 13:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Пес президента Франции Эмануэля Макрона Немо прервал встречу главы государства в Елисейском дворце, помочившись в камин в одном из залов резиденции главы государства, сообщает Sputnik.
Забавный инцидент произошел во время встречи Макрона с членами правительства. В какой-то момент слова госсекретаря при министре по делам перехода к экологическому и социальному развитию Брюна Пуарсона, рассказывавшего об инвестициях в бедные районы, прервало журчание. Чиновник обернулась и увидела, как Немо мочится в камин.
"А я-то думала, что это за звук", — отреагировала Пуарсон.
В свою очередь госсекретарь при министре консолидации территорий Жюльен Денорманди поинтересовался у Макрон, часто ли такое происходит.
"Вы вызвали у моей собаки совершенно необычное поведение", — ответил президент.
Чета Макронов забрала годовалого пса из приюта в конце августа. Метис грифона и лабрадора получил кличку Немо в честь героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Пес стал не первой собакой в Елисейском дворце. До него там жил черный лабрадор — питомец предшественника Макрона Франсуа Олланда. Справлял ли он нужду в камин, неизвестно.
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