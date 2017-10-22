ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пес Макрона помочился в камин в Елисейском дворце

23.10.2017 13:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Пес президента Франции Эмануэля Макрона Немо прервал встречу главы государства в Елисейском дворце, помочившись в камин в одном из залов резиденции главы государства, сообщает Sputnik.

Забавный инцидент произошел во время встречи Макрона с членами правительства. В какой-то момент слова  госсекретаря при министре по делам перехода к экологическому и социальному развитию Брюна Пуарсона, рассказывавшего об инвестициях в бедные районы, прервало журчание. Чиновник обернулась и увидела, как Немо мочится в камин.

"А я-то думала, что это за звук", — отреагировала Пуарсон.

В свою очередь госсекретарь при министре консолидации территорий Жюльен Денорманди поинтересовался у Макрон, часто ли такое происходит.

"Вы вызвали у моей собаки совершенно необычное поведение", — ответил президент.

Чета Макронов забрала годовалого пса из приюта в конце августа. Метис грифона и лабрадора получил кличку Немо в честь героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Пес стал не первой собакой в Елисейском дворце. До него там жил черный лабрадор — питомец предшественника Макрона Франсуа Олланда. Справлял ли он нужду в камин, неизвестно. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства объяснил странное поведение своего питомца появлением чиновников.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Праздник к нам приходит. В Гродно готовятся украшать улицы к Новому году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика