Маршруты общественного транспорта изменятся в районах Запад и Сухарево

МИНСК, 23 окт — Sputnik. С 1 ноября в Минске изменятся маршруты общественного транспорта в жилых районах Запад и Сухарево, по улицам Маршала Лосика и Семеняко, сообщили в Мингорисполкоме.

Обследование УГАИ ГУВД Мингорисполкома улично-дорожных условий в микрорайоне Сухарево показало, что открытие автобусного маршрута со стороны ул. Маршала Лосика и Семеняко в направлении 2-й линии метро, с учетом обеспечения безопасности дорожного движения, возможно.

В связи с этим, с 1 ноября изменится трасса автобусного маршрута № 11. От ул. Бурдейного автобусы будут следовать по улицам Лобанка, Горецкого, Чайлытко, Сухаревской, Янковского, Академика Карского, местному проезду до ул. Маршала Лосика. Обратно — по ул. Маршала Лосика, местному проезду, ул. Академика Карского с заездом на ул. Семеняко, далее — по улицам Академика Карского, Янковского, Горецкого, Лобанка и далее по маршруту. Маршрут меняет и свое название — "ДС Веснянка — Маршала Лосика".

Эта схема автобусного маршрута № 11 — временная. Она будет действовать до завершения строительства новых улиц, соединяющих улицу Лобанка с улицами Академика Карского и Маршала Лосика.

Вместо автобусного маршрута № 11 транспортное обслуживание квартала улиц Панченко — Мазурова — Скрипникова, наряду с автобусным маршрутом № 8, будет осуществлять троллейбусный маршрут № 13, трасса которого с 1 ноября будет продлена до ДС Сухарево-5 со следованием от улицы Лобанка по улицам Одинцова, Скрипникова, Мазурова, Панченко.