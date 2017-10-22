Пьяную компанию на Mercedes остановили инспекторы под Гродно

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Более чем вчетверо была превышена допустимая норма алкоголя в крови у водителя Mercedes в Гродненском районе, сообщили Sputnik в региональной Госавтоинспекции.

Автомобиль был остановлен для проверки документов в городском поселке Сапоцкин. Инспектор во время беседы с водителем почувствовал запах алкоголя — находившийся за рулем мужчина сразу признался, что недавно "пропустил" несколько рюмок водки.

У трех пассажиров, находившихся в салоне 126-го, также присутствовали признаки алкогольного опьянения. При этом вся компания не смогла рассказать инспектору, куда они направлялись.

Предположения ГАИ-шников оправдались — медосвидетельствование показало наличие в крови у водителя алкоголя более чем в четыре раза больше допустимой нормы. В ходе проверки также выяснилось, что он ранее был лишен водительских прав за езду в нетрезвом состоянии.

В ГАИ отметили, что проверка автолюбителей проходила в рамках профилактического мероприятия по безопасности дорожного движения. в Госавтоинспекции подчеркнули, что такая практика в дальнейшем будет продолжена.