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Пьяную компанию на Mercedes остановили инспекторы под Гродно

23.10.2017 13:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Более чем вчетверо была превышена допустимая норма алкоголя в крови у водителя Mercedes в Гродненском районе, сообщили Sputnik в региональной Госавтоинспекции.

Пьяную компанию на Mercedes остановили инспекторы под Гродно
© Фото: ГАИ Брестской области
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Автомобиль был остановлен для проверки документов в городском поселке Сапоцкин. Инспектор во время беседы с водителем почувствовал запах алкоголя — находившийся за рулем мужчина сразу признался, что недавно "пропустил" несколько рюмок водки.

У трех пассажиров, находившихся в салоне 126-го, также присутствовали признаки алкогольного опьянения. При этом вся компания не смогла рассказать инспектору, куда они направлялись.

Предположения ГАИ-шников оправдались — медосвидетельствование показало наличие в крови у водителя алкоголя более чем в четыре раза больше допустимой нормы. В ходе проверки также выяснилось, что он ранее был лишен водительских прав за езду в нетрезвом состоянии.

В ГАИ отметили, что проверка автолюбителей проходила в рамках профилактического мероприятия по безопасности дорожного движения. в Госавтоинспекции подчеркнули, что такая практика в дальнейшем будет продолжена.

 
Теги: Минск
 
 
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В салоне "Мерседеса", кроме водителя, находились три человека, все они были с признаками алкогольного опьянения.

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