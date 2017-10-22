Депортированный россиянин хочет воссоединиться с кошкой

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Россиянин с пожизненным запретом на посещение Швеции пытался въехать в страну через Данию, чтобы вернуть оказавшуюся в приюте кошку, сообщило издание Local .



© Pixabay Домашняя кошка стала героиней репортажа о дикой пуме

По информации российских СМИ, задержанным является Тамерлан Мусаев, арестованный в 2014 году в Хельсинки после того, как угрожал взорвать самолет рейса Тюмень – Санкт-Петербург.

В 2014 и 2015 годах Мусаев несколько раз срывал шведские рейсы. В 2014-м он получил год тюрьмы в Швеции, а затем был депортирован в Россию с пожизненным запрещением посещения страны. Впоследствии персонал шведской тюрьмы нашел приемник в городе Бурос, куда направили животное, за содержание в котором мужчина платит 100 евро ежемесячно.

Адвокат пообещал попытаться найти способ вернуть кошку владельцу. Он добавил, что речь идет о робком животном, который чувствует себя неуверенно в обществе незнакомых ему людей.