ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение через пункт пропуска "Привалка" может быть затруднено 23-25 октября

23.10.2017 16:08 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Движение через пункт пропуска "Привалка" может быть затруднено 23-25 октября
Фото с сайта ГТК

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение автомобилей через пункт пропуска "Привалка" ("Райгардас") может быть затруднено 23-25 октября. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

С 23 октября по 25 октября в пункте пропуска "Райгардас" таможенная служба Литвы будет проводить ремонт покрытия полос движения грузового транспорта на въезд в Литву. В связи с этим возможно затруднение движения.

ГТК просит учитывать эту информацию при выборе маршрута следования через данный участок белорусско-литовской границы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 123
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение автомобилей через пункт пропуска "Привалка" ("Райгардас") может быть затруднено 23-25 октября. Такая информация размещена на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Женщина, которую судили за смерть дочери при домашних родах, записала видеообращение к президенту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика