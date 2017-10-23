Фото с сайта ГТК

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение автомобилей через пункт пропуска "Привалка" ("Райгардас") может быть затруднено 23-25 октября. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

С 23 октября по 25 октября в пункте пропуска "Райгардас" таможенная служба Литвы будет проводить ремонт покрытия полос движения грузового транспорта на въезд в Литву. В связи с этим возможно затруднение движения.

ГТК просит учитывать эту информацию при выборе маршрута следования через данный участок белорусско-литовской границы.-0-