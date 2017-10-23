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Движение через пункт пропуска "Привалка" может быть затруднено 23-25 октября
23.10.2017 16:08 — Новости Общества | БелТА
Фото с сайта ГТК
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение автомобилей через пункт пропуска "Привалка" ("Райгардас") может быть затруднено 23-25 октября. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.
С 23 октября по 25 октября в пункте пропуска "Райгардас" таможенная служба Литвы будет проводить ремонт покрытия полос движения грузового транспорта на въезд в Литву. В связи с этим возможно затруднение движения.
ГТК просит учитывать эту информацию при выборе маршрута следования через данный участок белорусско-литовской границы.-0-
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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение автомобилей через пункт пропуска "Привалка" ("Райгардас") может быть затруднено 23-25 октября. Такая информация размещена на...
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