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Помогла кепка: укравшего инструменты парня нашли по запаху
23.10.2017 16:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Уголовное дело по факту кражи возбуждено в отношении молодого человека, сообщили Sputnik в понедельник Госкомитете судебных экспертиз Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел минувшим летом — в конце июля в Ивановский РУВД обратился мужчина, у которого пропали инструменты, бензотриммер и канистра с десятью литрами бензина. Выбывшие на место следователи обнаружили на месте преступления отпечаток обуви и кепку, которая не принадлежала потерпевшему и членам его семьи.
В ходе расследования в поле зрения правоохранителей попал сельчанин 1994 года рождения, его сапоги были изъяты для экспертизы, показавшей, что след на месте преступления оставлен именно этой обувью. Однако владелец сапог не признал вину, поэтому следователям не хватило доказательной базы для признания его преступником.
Тогда было принято решение провести одорологическую экспертизу (исследование запахов человека). Исследование найденной на месте преступления кепки показало, что на ней присутствует запах подозреваемого молодого человека.
После предъявления такого доказательства подозреваемый сознался в совершении преступления. Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.
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Следа от сапог на месте преступления не хватило для достаточной доказательной базы, поэтому эксперты прибегли к другому методу, позволившему вывести...
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