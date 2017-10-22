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Разыскиваемого за мошенничество белоруса задержали под Смоленском

23.10.2017 17:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Российская полиция задержала в Смоленской области гражданина Беларуси, который находился в межгосударственном розыске за мошенничество, сообщила в понедельник пресс-служба МВД РФ.

Разыскиваемого за мошенничество белоруса задержали под Смоленском
© YouTube / МВД Республики Беларусь
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Мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД в городе Десногорске за нарушение скоростного режима. При проверке документов у 26-летнего белоруса выяснилось, что его уже два года разыскивают правоохранительные органы.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение для разбирательства. Стало известно, что задержанный проживал на территории соседней Витебской области и брал деньги в долг на якобы создание фирмы. Всего он одолжил около 140 тысяч долларов и после этого переехал в Смоленскую область.

По информации МВД РФ, о задержании белоруса уже уведомлен инициатор розыска.

 
Теги: Минск
 
 
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Попался находящийся в розыске уже два года 26-летний подозреваемый на обычном превышении скорости.

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