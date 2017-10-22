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Разыскиваемого за мошенничество белоруса задержали под Смоленском
23.10.2017 17:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Российская полиция задержала в Смоленской области гражданина Беларуси, который находился в межгосударственном розыске за мошенничество, сообщила в понедельник пресс-служба МВД РФ.
Мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД в городе Десногорске за нарушение скоростного режима. При проверке документов у 26-летнего белоруса выяснилось, что его уже два года разыскивают правоохранительные органы.
Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение для разбирательства. Стало известно, что задержанный проживал на территории соседней Витебской области и брал деньги в долг на якобы создание фирмы. Всего он одолжил около 140 тысяч долларов и после этого переехал в Смоленскую область.
По информации МВД РФ, о задержании белоруса уже уведомлен инициатор розыска.
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Попался находящийся в розыске уже два года 26-летний подозреваемый на обычном превышении скорости.
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