Разыскиваемого за мошенничество белоруса задержали под Смоленском

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Российская полиция задержала в Смоленской области гражданина Беларуси, который находился в межгосударственном розыске за мошенничество, сообщила в понедельник пресс-служба МВД РФ.

Мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД в городе Десногорске за нарушение скоростного режима. При проверке документов у 26-летнего белоруса выяснилось, что его уже два года разыскивают правоохранительные органы.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение для разбирательства. Стало известно, что задержанный проживал на территории соседней Витебской области и брал деньги в долг на якобы создание фирмы. Всего он одолжил около 140 тысяч долларов и после этого переехал в Смоленскую область.

По информации МВД РФ, о задержании белоруса уже уведомлен инициатор розыска.