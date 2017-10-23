В Беларуси подготовили проект документа о повышении зарплаты некоторым бюджетникам

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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовили проект документа о повышении зарплаты низкооплачиваемым категориям работников бюджетной сферы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов по итогам обсуждения этого вопроса председателем ФПБ Михаилом Ордой с правительством.

"С нашими социальными партнерами мы ведем конструктивный диалог, и на сегодня уже подготовлен проект документа, которым будут урегулированы вопросы оплаты труда работников бюджетной сферы. Этот вопрос ФПБ поднимала в ходе последнего заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам. И наши социальные партнеры согласились с позицией профсоюзов: минимальный социальный стандарт в оплате труда должен быть обеспечен каждому добросовестному работнику", - отметил Михаил Орда.

ФПБ на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, которое прошло в Минске 11 октября, обозначила перед сторонами правительства и нанимателей основные проблемные вопросы оплаты труда в организациях бюджетной сферы. Речь, в частности, шла о том, что отдельные категории работников не выходят на минимальную заработную плату. Таким людям производятся доплаты до уровня минимального социального стандарта в области оплаты труда.

Участники заседания Национального совета отметили, что этот вопрос уже прорабатывается в правительстве, и договорились в максимально короткие сроки принять исчерпывающие меры по его решению. Соответствующий проект нормативного документа проходит согласования со всеми заинтересованными.-0-