Умер один из основателей группы Marilyn Manson

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Один из основателей музыкальной группы Marilyn Manson Скотт Путески скончался на 49-м году жизни, сообщил коллектив Jack Off Jill на своей странице в Twitter .

R.I.P. Scott Putesky, aka Daisy Berkowitz, ex-Marilyn Manson and Jack Off Jill. Played on some amazing records and seemed like a lovely guy. — Simon Price (@simon_price01) 22 октября 2017 г.

Лидер популярного американского коллектива Мэрилин Мэнсон уже отреагировал на эту новость. "Со Скоттом Путески мы делали великолепную музыку", – написал он в Instagram.

Он также отметил, что за годы сотрудничества с Путески в группе возникали разногласия, но Мэнсон навсегда запомнит те хорошие времена.

Scott Putesky and I made great music together. We had our differences over the years, but I will always remember the good times more. Everyone should listen to “Man That You Fear” in his honor. That was our favorite. Публикация от Marilyn Manson (@marilynmanson) Окт 22 2017 в 9:25 PDT

Команду Marilyn Manson & The Spooky Kids была создана Путески и Мэнсоном в конце 1980-х. Затем название группы было сокращено до Marilyn Manson. Путески в коллективе играл на гитаре и ушел из него в 1996 году.