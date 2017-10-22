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Умер один из основателей группы Marilyn Manson
23.10.2017 18:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Один из основателей музыкальной группы Marilyn Manson Скотт Путески скончался на 49-м году жизни, сообщил коллектив Jack Off Jill на своей странице в
Лидер популярного американского коллектива Мэрилин Мэнсон уже отреагировал на эту новость. "Со Скоттом Путески мы делали великолепную музыку", – написал он в Instagram.
Он также отметил, что за годы сотрудничества с Путески в группе возникали разногласия, но Мэнсон навсегда запомнит те хорошие времена.
Команду Marilyn Manson & The Spooky Kids была создана Путески и Мэнсоном в конце 1980-х. Затем название группы было сокращено до Marilyn Manson. Путески в коллективе играл на гитаре и ушел из него в 1996 году.
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Путески в коллективе Marilyn Manson играл на гитаре и ушел из него в 1996 году.
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