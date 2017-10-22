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Белорус принесет присягу для того, чтобы стать гражданином РФ

23.10.2017 19:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал первый указ, согласно которому новые граждане РФ должны будут принести присягу, соответствующий документ размещен на официальном правовом интернет-портале.

Белорус принесет присягу для того, чтобы стать гражданином РФ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Гражданами РФ, принесшими присягу, станут 62 человека, указанные в документе. Среди них граждане различных постсоветских стран, включая и одного уроженца Беларуси.

Согласно указу, внесенные в документ лица приобретут российское гражданство после принятия присяги за исключением тех, кто младше 18 лет. Несовершеннолетние приобретают гражданства после принятия присяги их родителями.

"Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", — гласит текст присяги.

После принятия присяги выдается паспорт гражданина России. Процедура принесения присяги будет регламентирована указом президента РФ.

В июле текущего года Путин подписал указ, позволяющий лишить гражданства тех, кто осужден за терроризм или экстремизм. Этот же указ и ввел присягу при получении российского гражданства. Также документ позволяет украинцам получить российское гражданство или ВНЖ по упрощенной процедуре.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего российский паспорт после принятия присяги получат 62 человека – выходцы из стран бывшего СССР.

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