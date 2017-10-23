МИНСК, 24 окт — Sputnik. В течение 3-4 лет около 90 перекрестков в Минске планируется оборудовать системами видеодетектирования и умными датчиками, создать "умный город", который позволит разруливать заторовые ситуации онлайн, заявил начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

"Информацию о заторах планируется также поставлять горожанам прямо на смартфоны, навигационные устройства и радио всеми доступными способами", — отметил он.

При внедрении системы "умный город" ГАИ будет делать упор на управление транспортным спросом: популяризацию общественного транспорта, развитие велодвижения и введение платных парковок особенно в центральной части города, чтобы снизить наплыв людей на автомобилях и предложить им альтернативные методы передвижения.



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ: полос для движения общественного транспорта в Минске станет больше

"Мы продолжим выделение поворотных полос, что повысит пропускную способность, будем делать, где это возможно, "зеленую волну", — поделился планами Дмитрий Навой.

По его словам, сейчас разрабатывается алгоритм управления заторами: если техника показывает, что где-то заторовая ситуация, из базы данных выбирается антизаторовая "зеленая волна", и она включается для прогона всего транспорта. До конца года этот алгоритм планируется внедрить на уровне центра города.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.