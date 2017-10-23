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Систему "умный город" планируют внедрить в ближайшие 3-4 года в Минске
24.10.2017 07:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт — Sputnik. В течение 3-4 лет около 90 перекрестков в Минске планируется оборудовать системами видеодетектирования и умными датчиками, создать "умный город", который позволит разруливать заторовые ситуации онлайн, заявил начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.
"Информацию о заторах планируется также поставлять горожанам прямо на смартфоны, навигационные устройства и радио всеми доступными способами", — отметил он.
При внедрении системы "умный город" ГАИ будет делать упор на управление транспортным спросом: популяризацию общественного транспорта, развитие велодвижения и введение платных парковок особенно в центральной части города, чтобы снизить наплыв людей на автомобилях и предложить им альтернативные методы передвижения.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы продолжим выделение поворотных полос, что повысит пропускную способность, будем делать, где это возможно, "зеленую волну", — поделился планами Дмитрий Навой.
По его словам, сейчас разрабатывается алгоритм управления заторами: если техника показывает, что где-то заторовая ситуация, из базы данных выбирается антизаторовая "зеленая волна", и она включается для прогона всего транспорта. До конца года этот алгоритм планируется внедрить на уровне центра города.
В пресс-центре Sputnik Беларусь
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Одна из целей ГАИ на ближайшее время - создать систему "умный город", которая позволит избавлять Минск от автомобильных пробок онлайн.
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