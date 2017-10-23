ГАИ: запрета на видеосъемку и аудиозапись общения с сотрудниками нет

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Прямых запретов вести фото- и видеосъемку общения с сотрудниками ГАИ нет, но существуют определенные ограничения на распространение этих материалов, рассказал во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун.



© Sputnik/ Алексей Мальгавко ГАИ рекомендует водителям использовать видеорегистраторы

Также он обратил внимание, что Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях четко определено, что при ведении административного процесса решение об осуществлении фото- и видеосъемки принимает орган либо должностное лицо, ведущее административный процесс. Инспектор, который остановил водителя, наделен правом решать, может вестись аудиозапись и съемка или нет.

"Прямой нормы, запрещающей вести фото- и видеосъемку, нет, но существуют определенные ограничения по поводу распространения этих материалов. Есть определенные законодательные моменты, которые позволяют любому лицу, в том числе и должностному, обжаловать тиражирование или размещение для всеобщего обозрения этих материалов", — пояснил Вадим Гаркун.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.