Новостей нет: греческие СМИ объявили двухсуточную забастовку

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Профсоюзы журналистов Греции объявили забастовку на 48 часов, она началась утром во вторник и продлится до утра четверга.



© Sputnik/ Сергей Гунеев Симоньян: СМИ и главные редакторы уходят в прошлое

Заявление о забастовке подписали два крупных союза работников СМИ, а также профсоюзы журналистов в Салониках, Македонии и Фракии. Цель мероприятия – поддержка Единой организации допстрахования и помощи журналистам (EDOEAP), которая выделяет работникам СМИ медпомощь и прибавки к пенсиям.

Требования бастующих – свобода печати, сохранение системы соцстрахования, а также прекращение нарушения трудовых и социальных прав сотрудников СМИ.

На время забастовки на радио и телевидении не будут выходить новости, также приостановлена работа большинства новостных порталов.

Это третья забастовка журналистов за месяц.