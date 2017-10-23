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Новостей нет: греческие СМИ объявили двухсуточную забастовку

24.10.2017 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Профсоюзы журналистов Греции объявили забастовку на 48 часов, она началась утром во вторник и продлится до утра четверга.

Новостей нет: греческие СМИ объявили двухсуточную забастовку
© Sputnik/ Сергей Гунеев
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Заявление о забастовке подписали два крупных союза работников СМИ, а также профсоюзы журналистов в Салониках, Македонии и Фракии. Цель мероприятия – поддержка Единой организации допстрахования и помощи журналистам (EDOEAP), которая выделяет работникам СМИ медпомощь и прибавки к пенсиям.

Требования бастующих – свобода печати, сохранение системы соцстрахования, а также прекращение нарушения трудовых и социальных прав сотрудников СМИ.

На время забастовки на радио и телевидении не будут выходить новости, также приостановлена работа большинства новостных порталов.

Это третья забастовка журналистов за месяц.

 
Теги: Минск
 
 
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В течение двух дней на ТВ и радио не будут выходить новости, также не будут доступны большинство информационных сайтов.

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